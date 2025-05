Vilius Gaubas po dramatiškos kovos Austrijoje nusileido buvusiam TOP-20 tenisininkui Christianui Garinui

Mačo pradžioje V. Gaubas paleido varžovą į priekį (1:3), bet greitai atsitiesė ir pirmąjį setą užbaigė fantastišku spurtu 5:0. Antrajame sete lemtingu tapo šeštasis geimas, kai C. Garinas laimėjo V. Gaubo padavimų seriją. Kituose šio seto geimuose žaidėjai „break pointų“ neturėjo.

Lemiamas setas V. Gaubui prasidėjo prastai. Lietuvis „sausai“ pralaimėjo trečiąjį geimą, o paskutinį tašką „padovanojo“ varžovui padarydamas dvigubą klaidą. V. Gaubas nepalūžo ir jau ketvirtajame geime atstatė pusiausvyrą, nors varžovo padavimų metu buvo atsilikęs 15:40. Penktajame geime C. Garinas susikūrė dar vieną „break pointą“, išprovokavo lietuvio klaidą ir vėl perėmė iniciatyvą (2:3). V. Gaubui atsitiesti ir vėl pavyko labai greitai (3:3).

Devintajame geime C. Garinas sulaukė tinklo „pagalbos“ ir susikūrė du „break pointus“. Vieną šansą prancūzas iššvaistė, bet tada V. Gaubas smūgiavo į tinklą ir C. Garinas atsidūrė per žingsnį nuo pergalės (4:5). Įgytos persvaros čilietis neišbarstė.

V. Gaubas ATP reitinge praras bent 4 pozicijas. Lietuvio karjeros rekordas reitinge ir toliau bus 144-a vieta.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

C. Garinas 2013 m. buvo 4-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais čilietis „Roland Garros“ jaunių vienetų finale nugalėjo Alexanderį Zverevą , o dvejetuose kartu su Nicolu Jarry suklupo tik finale.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš keletą metų čilietis buvo vienas geriausių pasaulio žaidėjų ant grunto. 2021 m. ATP reitinge C. Garinas rikiavosi net 17-as. Jis yra laimėjęs 4 ATP 250 vienetų turnyrus, o skambiausią pergalę pasiekė 2020 m., kai triumfavo ATP 500 serijos turnyre Brazilijoje. Visus profesionalo karjeros titulus čilietis iškovojo žaisdamas ant grunto.

REKLAMA

C. Gariną prieš porą metų ėmė kamuoti nugaros ir pilvo raumenų skausmai. Čilietis tada praleido „Roland Garros“ turnyrą, neapgynė daugybės reitingo taškų ir nuo to laiko demonstruoja kuklesnius rezultatus.

Šiame sezone čilietis tik viename ATP „Challenger“ turnyre peržengė aštuntfinalio barjerą, kai Meksikoje pasiekė pusfinalį. Daviso taurėje C. Garinas įsivėlė į vieną didžiausių metų skandalų, kai belgas Zizou Bergsas , švęsdamas laimėtą geimą, atsitrenkė į čilietį. C. Garinas po susidūrimo atsidūrė nokdaune, o jo akis ėmė tinti. Čiliečiai ėmė reikalauti diskvalifikuoti belgą už nesportišką elgesį. Visgi, teisėjas korto šeimininko pagailėjo ir jam skyrė tik įspėjimą bei pareikalavo C. Gariną tęsti mačą. Čilietis vėl žengti į kortą atsisakė. Už tai teisėjas jam dalino įspėjimus ir galiausiai skyrė baudos geimą. Ta bauda ir užbaigė mačą bei nulėmė Z. Bergso pergalę, o čiliečių protestas vėliau nieko nepakeitė.

C. Garinas per karjerą yra nugalėjęs tokias žvaigždes kaip Alexanderis Zverevas , Casperas Ruudas bei Daniilas Medvedevas .

V. Gaubui atiteko 7 ATP vienetų reitingo taškai bei 2450 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Austrijoje prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.