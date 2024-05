Vietinėse pirmenybėse – skirtingi „Real“ ir „Borussia“ pasirodymai

Prieš rungtynes „Granada“ gražiai pagerbė lygos čempionus.

🇪🇸👏 Granada showing fantastic respect today, despite their relegation today, they still gave Real Madrid a guard of honour! Showing fantastic professionalism. 🔴✨ pic.twitter.com/eQJv3KjGuP

„Karališkasis“ klubas jau pirmajame kėlinyje įrodė savo pranašumą prieš „La Liga“ autsaiderius „Granada“ ir įveikė šią ekipą svečiuose 4:0 (2:0).

Franas Garcia puikiu smūgiu išvedė „Real“ į priekį, o kėlinio pabaigoje Arda Guleras tiksliu smūgiu padvigubino svečių pranašumą 2:0.

Antrajame kėlinyje abi komandos susikūrė progų. Brahimas Diazas pridėjo du įvarčius šiame susitikime ir rezultatas jau tapo triuškinamas 4:0. Per likusį laiką žiūrovai daugiau įvarčių neišvydo ir rezultatas išliko nepakitęs. Franas Garcia tapo pirmuoju „Real“ gynėju, pelniusiu įvartį ir atlikusiu rezultatyvų prdavimą „La Liga“ rungtynėse nuo Sergio Ramoso, kuris tai padarė 2018 metų lapkritį.

Visai kitokiomis nuotaikomis šeštadienis baigėsi Dortmundo futbolininkams, kurie žaidė pajėgios sudėties ir net 3:0 (3:0) nusileido namie žaidusiai „Mainz“.

Dėl išlikimo lygoje kovojantys Mainzo futbolininkai reikalus sutvarkė dar iki didžiosios pertraukos.

🔴😨 MAINZ WITH A HUGE WIN AGAINST BORUSSIA DORTMUND! 🇩🇪



Important for them as they are battling relegation in Bundesliga. pic.twitter.com/lf2GYnZlYH