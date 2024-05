Įspūdingą kėlinį sužaidusi Latvija tik per pratęsimą įveikė Lenkiją

Lenkus į priekį pirmajame kėlinyje kuriozišku įvarčiu išvedė Krzysztofas Macias (15:29), tačiau antrojo kėlinio pradžioje Roberts Mamcics (22:18), pakartodamas komandos draugo smūgį, rezultatą išlygino.

Lenkai vėl į priekį išsiveržė po 6 minučių, kai įvartį pelnė Kamilas Walega (28:15), tačiau trečiojo kėlinio pradžioje, kuomet latviai žaidė mažumoje, įvartį iš arti pelnė Rodrigo Abols (42:32).

Lenkai vėl pranašumą įgijo po 5 minučių, kai K.Macias (47:56) pasižymėjo greitoje atakoje ir pelnė antrąjį savo įvartį.

Antroje trečiojo kėlinio pusėje jau spindėjo Latvijos ledo ritulininkai – iš pradžių Kaspars Daugavins (52:25) išlygino rezultatą (3:3), o netrukus pro varžovų gynybą prasibrovęs Rihards Bukarts (54:54) pirmą kartą šiose rungtynėse išvedė latvius į priekį – 4:3.

Įvarčių lietus tuo nesibaigė ir po mažiau nei 2 minučių lenkas Mateuszas Brykas (56:24) jau ketvirtą kartą šiame susitikime tarp komandų atstatė lygybę – 4:4.

Likus žaisti vos 32 sek. iki pagrindinio laiko pabaigos, latvis Kristaps Roberts Zile pažeidė taisykles, tačiau per likusį laiką lenkai kiekybinės persvaros neišnaudojo ir buvo žaidžiamas pratęsimas.

Pratęsime latviai dar beveik pusantros minutės žaidė mažumoje, tačiau sugebėjo atsilaikyti.

Likus žaisti kiek daugiau nei pusantros minutės iki pratęsimo pabaigos, latviai perėmė ritulį varžovų zonoje R.Abols atliko perdavimą priešvartyje buvusiam Kasparui Daugavins (63:29) ir šis pelnė pergalingą Latvijos rinktinės įvartį.

🚨LATVIA COMES BACK TO TAKE THIS ONE! 🇱🇻#POLLAT#MensWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/ueNRSMzGjz