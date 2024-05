Aiškios komandos, kurios paliks Anglijos „Premier“ lygą

Tai paaiškėjo po 36 turo rungtynių, kuriame Vincento Kompany auklėtiniai 2:1 nusileido Londono „Tottenham“ ir nebeturi šansų turnyrinėje lentelėje aplenkti „Nottingham Forest“

Nors pirmieji 25-ą minutę įvartį mušė „Burnley“, bet į tai Londono klubas atsakė tiksliais Pedro Porro ir Micky van de Veno smūgiais.

