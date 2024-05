Fantastiškai atsitiesęs „Chelsea“ vis labiau taikosi į europinį turnyrą

Po 36 turų „aristokratai“ susilygino su „Newcastle“ ir abi komandos dabar turi po 57 taškus. 6 vietą Anglijoje užėmusi ekipa galės varžyti Konferencijų lygos atrankoje, o Londono klubas dabar žengia septintas.

Įvarčius „Chelsea“ klubui pelnė Mykhailo Mudrykas, Rahimas Sterlingas ir Nicolas Jacksonas.

„Nottingham Forest“ į priekį 16-ą rungtynių minutę išvedė Willy Boly. Vėliau „Chelsea“ vartininką itin tiksliu smūgiu nuginklavo buvęs šio klubo žaidėjas ir akademijos auklėtinis Callumas Hudsonas-Odoi, po kurio įvarčio aikštės šeimininkai pirmavo 2:1.

Jį „Chelsea“ praėjusią vasarą „Nottingham Forest“ klubui pardavė už 5 mln. svarų sterlingų.

