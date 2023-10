Vienas lauke – ne karys: Duranto tempiama „Suns“ neprilygo varžovams Los Andžele

Lemiamą ketvirtį aikštės šeimininkai pradėjo spurtu 10:0 ir po Anthony Davisosavo atsilikimą sumažino vos iki 2 taškų (82:84).

Ketvirtajame kėlinyje puolime sustoję „Suns“ krepšininkai per pirmas 10 minučių sugebėjo pelnyti tik 3 taškus, o tuo pasinaudoję „Lakers“ iškovojo pirmą pergalę sezone – 100:95

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo A. Davisas, kuris surinko 30 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir 2 rezultatyvių perdavimų statistiką. Tokius rodiklius surinkęs krepšininkas užfiksavo dvigubą dublį. Jam puikiai talkino LeBronas Jamesas, kuris pridėjo 21 tašką, 8 atkovotus kamuolius ir 9 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu svečių iš Fynikso gretose rezultatyviausias buvo Kevinas Durantas, kuriam pavyko pelnyti 39 taškus, atkovoti 11 kamuolių ir paduoti 2 rezultatyvius perdavimus. Ericas Gordonas į „Suns“ sąskaitą pridėjo 15 taškų ir 2 atkovotus kamuolius.

