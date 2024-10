Viename gražiausių sezono finalų – Alcarazo pergalė prieš Sinnerį

Viename gražiausių sezono mačų C.Alcarazas po 3 valandų 22 minučių kovos 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) nugalėjo titulą gynusį J.Sinnerį. Tai buvo 7-ia ispano pergalė prieš italą per 11 tarpusavio dvikovų ir trečia iš eilės.

Pirmojo seto antrajame geime ispanas nerealizavo net trijų „break pointų“. Trečiajame geime vieną galimybę iššvaistė ir J.Sinneris, o ketvirtajame geime C.Alcarazas jau neklydo ir atitrūko. Iniciatyvą ispanas prarado devintajame geime, kai savo padavimų metu nepajėgė užbaigti seto. Dvyliktajame geime C.Alcarazas turėjo „set pointą“ varžovo padavimų metu, bet J.Sinneris atsilaikė. Pratęsime ispanas vėl kūrėsi „set pointus“ (6:4), bet lemiamais momentais jam vis trūkdavo tikslumo, o J.Sinneris spurtu 4:0 užbaigė setą.

Antrojo seto septintajame ir aštuntajame geimuose žaidėjai iššvaistė po du „break pointus“. Devintajame geime C.Alcarazas susikūrė dar dvi tokias galimybes ir šį kartą sugebėjo laimėti italo padavimų seriją.

Ispanas lemiamo seto pradžioje atitrūko 3:1 ir galėjo dar labiau padidinti pranašumą, jei penktajame geime būtų realizavęs viena iš dviejų „break pointų“. Aštuntajame geime C.Alcarazas persvarą išbarstė (4:4), o vienuoliktajame geime vėl nerealizavo „break pointo“. Pratęsimą ispanas pradėjo prastai (0:3), bet nuo ketvirtojo taško ėmė žaisti nesustabdomai – laimėjo 7 taškus iš eilės ir tapo turnyro nugalėtoju.

