Cousinsas toliau šėlsta – surengė vieną įspūdingiausių pasirodymų 3x3 istorijoje

Trečiadienį ketvirtfinalyje „Wuxi WenLv“ 18:11 įveikė „Princeton“ (JAV) klubą. D.Cousinsas pelnė 10 taškų ir atkovojo 6 kamuolius.

Pusfinalyje „Wuxi WenLv“ 19:21 nusileido Amsterdamo (Nyderlandai) ekipai, nors D.Cousinsas surengė vieną įspūdingiausių pasirodymų 3x3 istorijoje. Aukštaūgis pelnė net 15 taškų ir atkovojo 5 kamuolius.

Vėliau finale Amsterdamo klubas 20:22 pralaimėjo Vienos (Austrija) komandai. Pergalingą tolimą metimą „smeigė“ Enisas Murati.

🤯MURATI IS VIENNA'S HERO! 🤩



🇦🇹 VIENNA WIN THE #3x3WTWuxi ON A @Maurice_Lacroix BUZZER-BEATER! 🏆🚨#3x3WT #3x3WTWuxi pic.twitter.com/kXosy4oWXx

