Victoras Wembanyama užfiksavo pirmąjį karjeros trigubą dublį

„Spurs“ komandos pirmasis šaukimas Victoras Wembanyama atliko pirmąjį karjeros trigubą dublį. Jis per 21 minutę pelnė 16 taškų (6/12 dvit., 0/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, bet sykį pažeidė taisykles.

20 metų prancūzas tapo jauniausiu krepšininku lygoje, kuris užfiksavo trigubą dublį nepadarydamas klaidos.

Victor Wembanyama's first career triple-double 👏



At 20 years old, @Wemby is the youngest center in NBA history to record a triple-double and he did it in just 21 minutes! pic.twitter.com/9K2dcTtrgq