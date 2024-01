Domantas Sabonis pasižymėjo dvigubu dubliu, o „Kings“ atsilygino Šarlotės ekipai

Primename, kad prieš kiek daugiau nei savaitę Sakramento ekipai nepavyko įveikti „Hornets“ komandos. Rungtynėse, kurios buvo pažymėtos D. Sabonio antirekordu jie varžovams nusileido 104:111.

Šįkart D. Sabonis mače pasižymėjo dvigubu dubliu. Lietuvis pelnė 24 taškus (8/11 dvit., 1/2 trit., 5/6 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviausias komandoje buvo vos tašku daugiau surinkęs Keeganas Murray, o arti dvigubo dublio buvi ir 8 taškus surinkęs bei 10 kamuolių atkovojęs Alexas Lenas.

Milesas Bridgesas buvo „Hornets“ lyderis, pelnęs 24 taškus, o dar 22 surinko Terry Rozieras.

Sabonis drops the HAMMER.



24 PTS/ 10 REB / 7 AST



Kings-Hornets | Live on the NBA App

📲 https://t.co/M4sy0b4L4O pic.twitter.com/9vuF8Cg3uy

