Domantas Sabonis užfiksavo nemalonų antirekordą, o „Kings“ dramatiškai krito namuose

Šia pergale Šarlotės komanda nutraukė net 11 pralaimėjimų seriją.

D. Sabonis rungtynėse buvo vienas komandos lyderių, tačiau užfiksavo neeilinį trigubą dublį. Lietuvis per beveik 35 min. pelnė 23 taškus (10/20 dvit., 1/1 trit., 0/1 baud.), atkovojo 19 kamuolių, tačiau padarė net 11 klaidų.

Toks klaidų kiekis buvo naujas krepšininko antirekordas, nes anksčiau D. Sabonis daugiausiai kartų per mačą buvo suklydęs 9 kartus.

Geriausiai „Kings“ gretose apsirodė De’Aaronas Foxas, kuris pelnė 30 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Komandos koja kojon žengė bene viso mačo metu. Arenos šeimininkai į priekį žymiau buvo pabėgę tik įpusėjus pirmajam kėliniui, kai susikrovė dviženklę persvarą (18:8). Visgi Šarlotė surengė geresnę atkarpą ir pirmas ketvirtis baigėsi svečių naudai (21:25).

