Rezultatyvaus Jono Valančiūno ekipa žengia užtikrintai – sutrypė ir „Golden State Warriors“

Buvusio „Warriors“ asistento Willie Greeno treniruojami „Pelicans“ iškovojo jau šeštąją pergalę per septynerias rungtynes.

J. Valančiūnas mače buvo per plauką nuo dvigubo dublio. Aukštaūgis iš Lietuvos surinko 21 tašką (7/10 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir buvo rezultatyviausias savo komandoje.

Į „Pelicans“ sąskaitą dar 19 taškų įrašė ir Zionas Williamsonas.

Antras rungtynes iš eilės „Golden State Warriors“ labai anksti atsiliko ir buvo priversta vytis. Šįkart jau po pirmojo ketvirčio San Francisko ekipa atsiliko beveik 20 taškų (46:27). 46 praleisti taškai per kėlinį buvo naujas sezono rekordas šiai komandai.

Antrojo kėlinio viduryje arenos šeimininkai atsiliko 25 taškais – 58:33. Įpusėjus mačui jie priartėjo iki 73:60, tačiau kiekvieną kartą, kai „Warriors“ grasino sumažinti atotrūkį, „Pelicans“ reguliariai atsakydavo kitoje pusėje.

The 3rd quarter hero and Player of the Game, Jonas Valanciunas!



-21 Points (15 in the 3rd QTR)

-9 Rebounds@PelicansNBA | #Pelicans | @BallySports 📺 pic.twitter.com/ozxFlDkYVW