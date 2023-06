Vestuves planuojantis Hayesas: „Man pavyko „sulėtinti“ žaidimą“

Sutartį su „Žalgiriu“ pratęsęs K.Hayesas kartu su „Žalgiris TV“ pasidalijo mintimis apie tai, koks buvo jo pirmasis sezonas Lietuvoje.

„Manau, kad tai buvo tikrai geros atkrintamosios varžybos. Serija su „Rytu“. Buvo tikras derbis, nuėjęs iki lemiamų rungtynių. Man patiko vyravusios emocijos. Iš abiejų pusių. Žaidėme Vilniuje, kur buvo mums priešiška atmosfera, o čia, namuose, jautėme savų sirgalių meilę. Buvo puiku“, – pasakojo K.Hayesas.

Amerikietis džiaugėsi, kad pasitinka vasarą turėdamas pratęstą sutartį su Kauno „Žalgiriu“. Didžiausia motyvacija, anot paties žaidėjo, pratęsti sutartį buvo žinojimas, kad treneriai sugebėjo atrakinti aukštaūgio potencialą 2022–2023 m. sezone.

„Sugrįžti bus puiku. Tai man bus pirmas klubas karjeroje, kuriame žaisiu ir antrą sezoną. Dėl to apima tikrai geras jausmas. Smagu, kad grįšiu į vietą, kur žinau visą personalą, žaidėjus, kurie žais ir kitame sezone. Jaučiu, kad mes galime aikštėje dar labiau sustiprinti ryšį, kurį užmezgėme šiame sezone. Ir parodyti, kokia esame komanda kitame sezone. Didžiausia motyvacija buvo ta energija, kurią pavyko atnešti, sirgaliai, trenerių kolektyvas. Jie suprato, koks žaidėjas esu. Be to, jie norėjo, kad tapčiau geresniu. Tiesiog supratau, kad man tai geriausias sprendimas. Kai man pasiūlė pratęsti sutartį pasakiau: „žinoma, aš žaisiu čia ir kitą sezoną!“, – aiškino K.Hayesas.

Eurolygoje gynybinio plano aukštaūgis rinko po 5,4 taško, atkovojo po 4,4 kamuolio ir blokavo po 0,9 metimo. Krepšininkas buvo patekęs tarp kandidatų gauti geriausiai besiginančio Eurolygos žaidėjo apdovanojimą.

Vertindamas, kur labiausiai patobulėjo sezono su „Žalgiriu“ metu, K.Hayesas išskyrė tinkamai panaudojamą didžiulę krepšininko energiją.

„Žinote, energiją atnešu kiekvienose rungtynėse, tačiau ją dar reikėjo suderinti su susikaupimu ir disciplinos laikymusi rungtynių metu. Būdavo akimirkų, kai prisirinkdavau nereikalingų pražangų ir panašiai. Man pavyko tai sukontroliuoti, pavyko „sulėtinti“ žaidimą. Tą energiją pavyko išnaudoti svarbiais momentais, pavyzdžiui, blokuojant varžovų metimus, o ne būti išsitaškius aikštėje. Kas nebūtinai yra blogai, bet kartais nuo to atsiranda pigių pražangų. Kaip bebūtų, tikrai jaučiu, kad sugebėjau labiau sukoncentruoti dėmesį. Bei sudisciplinuoti savo energiją, kurią atnešu“, – tvirtino amerikietis.

Šį sezoną „Žalgirio“ rūbinėje vienu linksmiausių vyrukų vadintas K.Hayesas įvertino ir komandos atmosferą. Anot žaidėjo, žalgiriečius vienijo didžiulis noras laimėti rungtynes.

„Kai tik prisijungiau prie komandos supratau, kad čia žaidžia galbūt ne patys iškalbingiausi vyrukai, bet visus jungia noras laimėti. Taigi, kaskart išėję į treniruotę ar rungtynes, galėjai matyti kokie mes esame. Visą sezoną turėjome tikrai kietas treniruotes. Jos parodė, kokie mes esame, kur mes esame. Žinome, kad esame geriausi tada, kai žaidžiame ties savo galimybių riba. Galbūt ne visada tai parodėme, bet, kai pavyko tą pasiekti, visi matė, kokius tvirtus ryšius turime“, – teigė žalgirietis.

Vasarą K.Hayeso laukia ir neeilinis gyvenimo įvykis – vestuvės. Amerikietis tikina, kad nekantraudamas to laukia.

„Vasara bus tiesiog puiki! Manęs laukia vestuvės! Jeigu, iš tikrųjų, tai lygiai po mėnesio. Nežadame kelti didelių vestuvių, bet bus labai smagu pagaliau dalintis viena pavarde su savo antrąja puse. Žinau, kad ir ji labai to laukia, lygiai taip pat, kaip ir aš. Labai to laukiu“, – tikino K.Hayesas.