Verstappeno rekordinis ratas: „Red Bull“ žvaigždė pranoko „McLaren“ pilotus Italijos GP kvalifikacijoje

M. Verstappenas paskutiniu bandymu 0.077 sek. aplenkė britą Lando Norrisą iš „McLaren“ komandos. L. Norrisas tik per plauką išvengė fiasko antroje kvalifikacijos dalyje, kai pirmo bandymo metu suklydo ir išvažiavo už trasos ribų. Po antro bandymo jis trumpam pakilo į dešimtuką, bet vėliau buvo išstumtas iš jo. L. Norrisas šiaip ne taip spėjo dar kartą užsukti į boksus pasikeisti padangų ir trečiu bandymu įsitvirtino dešimtuke.
Trečias liko čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:18.982). Vietinių fanų numylėtiniai „Ferrari“ pilotai užėmė 4-5 vietas, o už jų liko abu „Mercedes“ lenktynininkai. Tiesa, 5-ą vietą užėmęs britas Lewisas Hamiltonas startuos tik 10-as, nes turės įvykdyti Nyderlandų GP užsidirbtą baudą už tai, kad per greitai važiavo dvigubos geltonos vėliavos fazės metu.
Praėjusios savaitės stebuklo nepakartojo prancūzas Isackas Hadjaras („Racing Bulls“). Nyderlanduose 3-ią vietą užėmęs I. Hadjaras Italijoje klydo ir kvalifikaciją baigė vos 16-as (1:19.917).
Italijos GP kvalifikacijos rezultatai:
Bendroje čempionato įskaitoje O. Piastri (309 taškai) 34 tšk. lenkia L. Norrisą (275), o trečias lieka jau stipriai atsiliekantis M. Verstappenas (205). Konstruktorių įskaitoje niekas nepasipriešina „McLaren“ (584), dėl antros vietos kovoja „Ferrari“ (260) bei „Mercedes“ (248).
Italijos GP lenktynės sekmadienį prasidės 16 val. Lietuvos laiku, jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat šias lenktynes nuo 22 val. bus galima stebėti per TV6 kanalą.
