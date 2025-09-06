Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Verstappeno rekordinis ratas: „Red Bull“ žvaigždė pranoko „McLaren“ pilotus Italijos GP kvalifikacijoje

2025-09-06 18:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 18:12

Šeštadienį greitojoje „Monzos“ trasoje Italijoje vyko 16-ojo šių metų „Formulės 1“ sezono etapo kvalifikacija, kurioje triumfavo rekordinį ratą įveikęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:18.792 min.).

Maxas Verstappenas | „Stop“ kadras

Šeštadienį greitojoje „Monzos“ trasoje Italijoje vyko 16-ojo šių metų „Formulės 1“ sezono etapo kvalifikacija, kurioje triumfavo rekordinį ratą įveikęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:18.792 min.).

REKLAMA
0

M. Verstappenas paskutiniu bandymu 0.077 sek. aplenkė britą Lando Norrisą„McLaren“ komandos. L. Norrisas tik per plauką išvengė fiasko antroje kvalifikacijos dalyje, kai pirmo bandymo metu suklydo ir išvažiavo už trasos ribų. Po antro bandymo jis trumpam pakilo į dešimtuką, bet vėliau buvo išstumtas iš jo. L. Norrisas šiaip ne taip spėjo dar kartą užsukti į boksus pasikeisti padangų ir trečiu bandymu įsitvirtino dešimtuke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečias liko čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:18.982). Vietinių fanų numylėtiniai „Ferrari“ pilotai užėmė 4-5 vietas, o už jų liko abu „Mercedes“ lenktynininkai. Tiesa, 5-ą vietą užėmęs britas Lewisas Hamiltonas startuos tik 10-as, nes turės įvykdyti Nyderlandų GP užsidirbtą baudą už tai, kad per greitai važiavo dvigubos geltonos vėliavos fazės metu.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusios savaitės stebuklo nepakartojo prancūzas Isackas Hadjaras („Racing Bulls“). Nyderlanduose 3-ią vietą užėmęs I. Hadjaras Italijoje klydo ir kvalifikaciją baigė vos 16-as (1:19.917).

REKLAMA

Italijos GP kvalifikacijos rezultatai:

Bendroje čempionato įskaitoje O. Piastri (309 taškai) 34 tšk. lenkia L. Norrisą (275), o trečias lieka jau stipriai atsiliekantis M. Verstappenas (205). Konstruktorių įskaitoje niekas nepasipriešina „McLaren“ (584), dėl antros vietos kovoja „Ferrari“ (260) bei „Mercedes“ (248).

Italijos GP lenktynės sekmadienį prasidės 16 val. Lietuvos laiku, jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat šias lenktynes nuo 22 val. bus galima stebėti per TV6 kanalą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų