Verstappenas vėl iškovojo „pole“ poziciją, trasos ribose neišsilaikęs Perezas – 15-as

Jau ketvirtą kvalifikaciją iš eilės laimėjo olandas Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lyderis geriausiu bandymu ratą nuvažiavo per 1 min. 4.391 sek.

Gerą tempą demonstravo „Ferrari“ komanda. Antrą startinę vietą iškovojo monakietis Charlesas Leclercas (1:04.439), trečią – ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis (1:04.581). Taip pat nustebino britas Lando Norrisas, užėmęs 4-ą vietą („McLaren“, 1:04.658).

Britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:04.819) buvo 5-as, o „Aston Martin“ kanadietis Lance‘as Strollas (1:04.893) kiek netikėtai aplenkė patyrusį komandos draugą ispaną Fernando Alonso (1:04.911) ir buvo 6-as.

Pilotai turėjo neįprastai daug problemų dėl nesugebėjimo išsilaikyti trasos ribose. Dėl to labiausiai nukentėjo meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“). Antroje kvalifikacijos dalyje jis visus tris greituosius ratus nuvažiavo ne pagal taisykles, kaskart trumpam atsidurdamas už trasos ribų.

Visi trys jo rezultatai buvo ištrinti, S.Perezas antroje kvalifikacijos dalyje liko be greitojo rato ir užėmė vos 15-ą vietą. Tragišką formą demonstruojantis meksikietis ketvirtą kartą iš eilės nepateko į trečiąją kvalifikacijos dalį. „Red Bull“ komandoje niekas tokios prastos serijos neturėjo net nuo 2008 m., kai tuo pasižymėjo Davidas Coulthardas.

Sergio Perez’s lap invalidation. Out in Q2 again.#F1 #AustrianGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/4oiVIqrOnn