Vasaros lygoje su „Spurs“ debiutavusiam Wembanyamai pristigo taiklumo

Nors prancūzų talentas šaudė pro šalį, tačiau patikimai žaidė gynyboje ir padėjo San Antonijaus „Spurs“ komandai pasiekti pergalę. Ekipa Las Vegase rezultatu 76:68 (15:12, 23:14, 20:19, 18:23) įveikė Šarlotės „Hornets“ klubą.

V. Wembanyama aikštėje praleido 27 minutes, per kurias pelnė 9 taškus (1/7 dvit., 1/6 trit., 4/4 baud.), atkovojo 8 atšokusius kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 5 metimus, padarė 3 klaidas ir 4 sykius prasižengė.

„Nesupratau, ką turiu daryti aikštėje, bet aš mokausi“, – po rungtynių sakė prancūzas.

Victor Wembanyama humble on his #Spurs debut:



“I didn’t really know what I was doing on the court, but I’m trying to learn…” pic.twitter.com/DdKcGJDlJ1