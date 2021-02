Varžovų treneris pasmerkė Valančiūną: „Tai nėra krepšinio epizodas“

Memfio „Grizzlies“ centras nustūmė ant Chimezu Metu, kuris po dėjimo kabojo ant krepšio ir buvo uždėjęs kojas ant lietuvio pečių.

„Jis įkrovė į krepšį, Valančiūnas buvo po krepšiu, tada jis laikėsi už krepšio ir Valančiūnas nustūmė jo kojas“, – sakė „Kings“ įžaidėjas De’Aaronas Foxas.

„Kings“ treneris Luke’as Waltonas įsitikinęs, kad tai buvo labai pavojingas epizodas.

„Tai buvo pavojingas epizodas. Jis paėmęs už kojų norėjo jį žemyn. Man nesuprantama, kaip dabartinėje NBA tai nėra nesportinė pražanga. Tai nėra krepšinio epizodas“, – sakė treneris.

Valanciunas wasn't having it after Metu dunked on him. pic.twitter.com/ET2b2JSgPr