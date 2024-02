Varžovų lyderių duetą sustabdę „Pacers“ nutraukė „Mavericks“ pergalių seriją

Taip nutrūko net septynių Dalaso komandos pergalių serija.

Mylesas Turneris nugalėtojams pelnė 33 taškus ir taip užfiksavo geriausią sezono pasirodymą, Tyrese'as Haliburtonas pridėjo 17 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų.

Pergalei nepakako ir „Mavericks“ dueto pasirodymo – Luka Dončičius pelnė 33 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 6 kamuolius, o Kyrie Irvingas pelnė 29 taškus ir atkovojo 6 kamuolius.

Pirmoje rungtynių pusėje, kuri baigėsi rezultatu 67:60, Indianos krepšininkai pirmavo ne daugiau kaip aštuoniais taškais. Pirmojo ketvirčio pabaigoje rezultatas buvo lygus – 32:32.

