Įspūdingu dėjimu stebinęs Domantas Sabonis pergalingose rungtynėse vėl surinko trigubą dublį

Tai buvo jau trečioji Sakramento ekipos pergalė iš eilės.

Domantas Sabonis mače fiksavo jau 20-ąjį šio sezono trigubą dublį. Lietuvis per 35 min. aikštelėje pelnė 17 taškų (7/16 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Šiuo dubliu lietuvis tapo šeštuoju žaidėju NBA istorijoje tokį pasiekimą užfiksavusiu per vieną sezoną.

Domantas Sabonis just recorded his 20th triple-double of the season, becoming the sixth player to record 20 or more in a single season, joining:



Oscar Robertson – 5x

Russell Westbrook – 4x

Wilt Chamberlain – 2x

Nikola Jokic – 1x

