Varžovės rankos paspaudimo nesulaukusi tenisininkė: „Ukrainietės turi daugybę priežasčių nespausti mums rankų“

D.Kasatkina dvikovą laimėjo rezultatu 6:4, 6:2. Po mačo L.Curenka tradiciškai nepanoro spausti rankos rusei. Visgi, skirtingai nei po mačų su kitomis rusėmis, L.Curenka nežymiai pamojavo D.Kasatkinai, taip tarsi reaguodama į rusės pasisakymus spaudoje ir pasmerktą karą.

„Didžiausias man troškimas? Noriu, kad karas baigtųsi. Tai, kas vyksta, yra visiškas košmaras“, – dar praėjusią vasarą sakė D.Kasatkina.

Po mačo su L.Curenka rusė dar kartą pasmerkė vykstantį karą: „Liūdniausia tai, kad karas vis dar vyksta. Ukrainos tenisininkė turi daugybę priežasčių nespausti mums rankų. Aš tai suprantu ir tai priimu. Situacija yra labai liūdna. Tiesą pasakius, aš buvau laiminga, kai ji man pamojavo“.

D.Kasatkina iš esmės yra vienintelė Rusijos tenisininkė, kuri be jokių užuolankų pasisako prieš karą ir jau svarstė apie galimybę atstovauti kitai valstybei. Rusė yra minėjusi, kad dėl savo pasisakymų ir seksualinės orientacijos jau seniai nebuvo grįžusi į gimtinę ir nežino, ar kada nors ten galės grįžti.

D.Kasatkina pasveikino Vimbldono organizatorių sprendimą paremti Ukrainos žaidėjus ir suteikti jiems sąlygas treniruotis.

„Daugelis ukrainiečių dabar negali treniruotis namuose, yra priversti nuolat gyventi užsienyje, todėl Vimbldono organizatorių priimtas sprendimas yra visiškai logiškas“, – pridėjo D.Kasatkina.

