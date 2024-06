VAR technologijomis pasibaisėjęs Danijos rinktinės treneris: „Negalime prašyti gynėjų bėgti be rankų“

Progą išsiveržti į priekį danai turėjo 48 minutę, kai Joachimas Andersenas atsidūrė reikiamoje vietoje reikiamu metu ir sėkmingai smūgiavo į kairįjį vartų kampą, tačiau teisėjas atšaukė įvartį dėl nuošalės.

Vaizdo pakartojime matėsi, kad batelio galas buvo vos keliais centimetrais toliau nei gynėjas.

This offside is an absolute joke! Michael Oliver ruined football yesterday, not once! The penalty call was rubbish too. #GERDEN pic.twitter.com/9gZRXQfyYl

