Vanago ekipažo diena „Baja Poland“ – netikėtumai abiejuose greičio ruožuose

„Antri antrajame greičio ruože, o Europos taurėje jį laimėjome. Absoliučioje įskaitoje kylame į 5-ąją vietą, o Europos taurėje – į 2-ąją. Važiuoti visomis veikiančiomis „kojomis“ (amortizatoriais) buvo gera – skridome pažeme. Visgi, likus 25 km iki finišo dingo 5-6 pavaros. Tai palėtino mūsų maksimalų greitį iki 119 km/h. Pralošėme kiek laiko, bet šiaip gerai padirbėjome ir tikslingai pravažiavome“, – dalinasi komandos pilotas B. Vanagas.
Pirmajame greičio ruože, kurio ilgis taip pat buvo 144 km, ekipažas suprato, kad irgi turi bėdą. Vienas galinis amortizatorius „atsisakė“ veikti, o be amortizatoriaus įveikti greičio ruožą – tikrai nelengva. Teko keisti ratą, nes padanga buvo pradurta dėl neveikiančio amortizatoriaus, teko važiuoti atsargiai ir saugoti automobilį. Buvo prarasta virš 7 minučių, tačiau finišas pasiektas sėkmingai.
Pasak ekipažo navigatoriaus, kelio danga labai nelygi, reikalaujanti labai gerai veikiančios amortizacijos. Du netikėtumai šiandien, bet komanda meistriškai susitvarkė.
„Pirmajame greičio ruože praradom laiko, nes norėjome saugiai važiuoti. Tokiose lenktynėse su neveikiančia pakaba galima prisidaryti nemalonių reikalų. Po antrojo greičio ruožo, jaučiuosi šiek tiek pavargęs, bet mėgavomės važiavimu. Praktiškai iki 130 km, kol dingo keli bėgiai. Buvau išsigandęs, kad turime labai rimtą situaciją, bet važiuoti galėjome, tik negalėjome naudoti viso automobilio greičio. Dienos pabaigoje turime tikrai gerą rezultatą“, – dalinasi Aisvydas Paliukėnas.
Per du mėnesius ketvirtos lenktynės „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandai. Pasak komandos lyderio, tai galimybė įgyti tam tikrą formą, prisijaukinti discipliną ir praktikuotis spręsti nenumatytas situacijas.
„Dalyvauti lenktynių serijoje nei konkrečiose varžybose man ženkliai įdomiau. Turbūt, dėl poreikio mąstyti plačiau. Vienos varžybos reikalauja pasiruošimo ir greičio. Lenktynių serija ar čempionatas – čia jau prisideda strategijos dedamoji. Privalai dėliotis taktiką. Tai man primena Dakarą ir leidžia pasiruošti geriau. Intensyvu? Taip, bet taip ir turėtų būti“, – dėsto Dakaro legenda tituluojamas B. Vanagas.
Kaimyninėje Lenkijoje vykstantis 17-asis „Baja Poland“ bekelės ralis yra vienas iš 9 FIA Europos bajų taurės etapų, 7-asis iš 9-ių. Šiandien lenktynės persikėlė į Drawsko karinį poligoną.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!