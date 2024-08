Valgyk kaip sporto žvaigždė: kokių mitybos taisyklių laikosi plaukimo talentas iš Lietuvos?

Po trumpų atostogų Lietuvoje 21-erių vienas perspektyviausių Lietuvos plaukikų vėl grįš į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kuriose rengsis ten po ketverių metų vyksiančiai dar vienai didžiajai sporto šventei. Vienas svarbiausių pasirengimo plano dalykų yra tinkama mityba. A. Savickas teigia, kad Lietuvoje tinkamai maitintis yra paprasčiau nei Floridoje, kurioje jis studijuoja ir sportuoja, rašoma „Lidl“ pranešime žiniasklaidai.

„Mano treneris visada sako, kad į „Ferrari“ nepilsi pigių degalų. Taip ir aš į savo kūną stengiuosi žiūrėti kaip į brangų sportinį automobilį, ir jam skiriu tik aukščiausios kokybės maistą. Tačiau kalorijų neskaičiuoju, nes per visą sportinę karjerą jau žinau ir jaučiu, ko nori mano kūnas ir kiek jam maisto reikia. Vis dėlto, stengiuosi maitintis kokybišku, tikru maistu, o ne pusgaminiais“, – pasakoja A. Savickas, pasiekęs daug pergalių JAV studentų čempionatuose ir sėkmingai dalyvavęs pasaulio plaukimo čempionate pernai Japonijoje.

Mityba per treniruotes ir varžybas – skiriasi

Gali atrodyti, kad profesionalūs sportininkai visada laikosi vieno ir to paties mitybos režimo. Tačiau 200 m krūtine plaukimo rungties pasaulio čempionato finale pernai plaukęs A. Savickas atskleidžia, kad mityba per varžybas gerokai skiriasi nuo to, kaip valgoma treniruočių ir varžybų sezono metu.

„Varžybų metu, taip pat – ir per svarbiausias – labai sąmoningai stebiu, ką valgau ir geriu, kad nepersivalgyčiau. Stengiuosi valgyti lengvą maistą, kuris suteiktų visas reikalingas maistines medžiagas. Lengva savijauta varžybų metu – prioritetas“, – tvirtina Panevėžyje gimęs ir augęs plaukikas.

Treniruočių metu, priešingai nei per varžybas, A. Savickas leidžia sau daugiau pasilepinti desertais, kitais skanumynais.

„Treniruotės – tikrai sunkios, todėl sotesnis maistas – naudingas psichologiškai. Pavyzdžiui, gera pica savaitgalį padeda psichologiškai, pakelia nuotaiką – juk nesame robotai! Vis dėlto, kad ir kaip kartais būna sunku, profesionaliame sporte labai svarbu laikytis visapusiško balanso“, – sako plaukikas, penkis kartus rinktas į simbolinę visos Amerikos studentų plaukimo komandą.

Sportiškai pavalgyti skaniau ir kokybiškiau – Lietuvoje

Besidomintys sportininkais ir jų gyvenimo būdu įsivaizduoja, kad tinkamai, kokybiškai maitintis yra lengviau užsienio valstybėse. Tačiau olimpietis tvirtina, kad maisto kokybė Lietuvoje – kur kas geresnė nei JAV. Nors šioje šalyje sportininkas šiuo metu ir praleidžia daugiausiai laiko, jam artimesnė – lietuviška virtuvė.

„Geras, kokybiškas maistas JAV yra labai brangus, o dalis produktų – keisto skonio, pavyzdžiui, pienas. Netrūksta ir pusfabrikačių. Tuo metu Lietuvoje maistas – tikrai geros kokybės, todėl tinkamai maitintis čia – ir lengviau, ir maloniau“, – sako Lietuvos plaukimo rinktinės narys.

Sportininkams ir ne tik: vasariškas patiekalas – su nostalgijos prieskoniu

„Lidl“ ekspertų paklaustas, ar turi vieną patiekalą, kurį galėtų įvardyti mėgstamiausiu, A. Savickas papasakoja apie Lietuvoje tikrai mėgiamą gardumyną – marinuotą silkę, kurią paskanina bulvės ir pomidorų salotos.

„Kai tūkstančiai kilometrų mane skiria nuo gimtųjų namų, tikrai jų pasiilgstu, o kai taip nutinka, šis receptas mane gelbsti. Patiekalą gaminu taip, kaip mama gamindavo vaikystėje, ir nuotaika – iškart pagerėja“, – pasakoja A. Savickas.

Norint pasigaminti Alekso mėgstamą, vaikystės skonių kupiną patiekalą, reikės:

300 g marinuotos silkių filė

4–6 vidutinio dydžio šviežių bulvių

3–4 didesnių pomidorų

1 raudonojo svogūno

2–3 v. š. grietinės

2–3 v. š. augalinio aliejaus

Druskos, pipirų pagal skonį

Ryšulėlio šviežių krapų

Bulves supjaustykite vidutinio dydžio kubeliais. Į keptuvę įpilkite aliejaus ir įkaitinkite iki vidutinės kaitros. Sudėkite bulves, užberkite druskos ir kepkite, kol apskrus.

Pomidorus supjaustykite skiltelėmis, svogūną susmulkinkite ir sudėkite į dubenį. Įdėkite grietinės, įberkite druskos ir pipirų bei gerai išmaišykite.

Pakepintas bulves sudėkite į lėkštę ir papuoškite smulkintais krapais. Šalia įdėkite marinuotos silkių filė, pomidorų salotų ir patiekite. Skanių nostalgiškų skonių!