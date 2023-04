Valančiūno sezonas baigtas: lietuvio klubas NBA įkrintamosiose dramatiškai pralaimėjo „Thunder“ ekipai

Tai buvo permainingos rungtynės – „Pelicans“ vienu metu turėjo 9, o „Thunder“ – 10 taškų pranašumą. Rezultatas buvo lygus net 13 kartų, tiek pat kartų keitėsi ir pirmaujanti komanda.

Lietuvio ekipa pirmavo taško skirtumu, tačiau rezultatą likus 28,3 sekundėms persvėrė Shai Gilgeous-Alexanderis.

„Pelicans“ nesugebėjo pelnyti taškų, o kamuolį atkovoję „Thunder“ krepšininkai įgijo konkurencinį pranašumą.

REKLAMA

REKLAMA

Likus 7 sekundėmis komandas jau skyrė 4 taškai, tačiau tuomet tritaškį pataikė Brandonas Ingramas. Jis reikalavo ir pražangos, tačiau jos teisėjai neskyrė.

REKLAMA

WHAT A SHOT BY BRANDON INGRAM 😱



2 point game on ESPN with 2 seconds to go ‼️ pic.twitter.com/gpXXERObdb — NBA (@NBA) April 13, 2023

„Pelicans“ taikė pražangų taktiką, „Thunder“ nuo baudų metimo linijos neklydo ir susigrąžino 3 taškų persvarą.

„Pelicans“ buvo išnaudoję visas minutės pertraukėles, todėl kamuolį turėjo išsimesti iš už galinės linijos. Deja, kamuolys į žaidimą buvo grąžintas itin nesėkmingai ir Naujojo Orleano klubas suklydo.

REKLAMA

REKLAMA

Per likusias sekundes „Thunder“ padidino skirtumą iki 5 taškų.

Norint patekti į NBA atkrintamąsias, 9 vietą Vakarų konferencijoje užėmusiems „pelikanams“ reikėjo laimėti abejus įkrintamųjų mačus.

Jonas Valanciunas appeared to sprain his ankle on this play late in Pelicans-Thunder.



He has 16 points and 18 rebounds in 30 minutes so far tonight.

pic.twitter.com/JefMRDvPVj — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 13, 2023

„Thunder“ dėl vietos atkrintamosiose susitiks su Minesotos „Timberwolves“.

J. Valančiūnas paskutinėse sezono rungtynėse ant parketo praleido 30,21 min., pelnė 16 taškų (6/8 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo net 18 kamuolių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Daugiausiai taškų „Pelicans“ klubui pelnė Brandonas Ingramas (30), Trey Murhpy III (21) ir Herbertas Jonesas (20).

SGA GETS THE TOUGH BUCKET TO FALL.



THUNDER LEAD BY 1 WITH 0:28 LEFT



📺: Live on ESPN | #ATTPlayIn pic.twitter.com/u6A2lkPNfH — NBA (@NBA) April 13, 2023

Nugalėtojams 32 taškus pelnė Shai Gilgeous-Alexanderis. 31 pridėjo Joshas Giddey, 27 – Luguentzas Dortas.

„Thunder“ krepšininkai tapo savotiškais NBA blogiukais – visai neseniai jie smarkiai prisidėjo prie to, kad į įkrintamąsias nepatektų Luko Dončičiaus ir Kyrie Irvingo atstovaujamas Dalaso Mavericks, o dabar užbaigė ir „Pelicans“ sezoną.

REKLAMA

Tai buvo 11-asis J. Valančiūno sezonas NBA lygoje.

Lietuvio vidurkiai siekė 14,1 taško, 10,3 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo.

JV from the corner.



SPLASH. pic.twitter.com/mrMZfDi8sE — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 13, 2023

Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (8 nuotr.) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) +4 Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX) Naujojo Orleano „Pelicans” – Oklahomos „Thunder” (nuotr. SCANPIX)