Valančiūnas žaidė nedaug, o „Warriors“ žvaigždė Curry tapo pirmu tokiu krepšininku NBA istorijoje

Jonas Valančiūnas pralaimėtojų gretose per 14 minučių įmetė 5 taškus (2/7 dvit., 1/2 baud.), sugriebė 9 kamuolius, blokavo metimą, tačiau prasižengė 2 kartus.

Nugalėtojų gretose Stephenas Curry tapo pirmuoju žaidėju NBA istorijoje, pataikiusiu 4 000 tritaškių per karjerą, o savo pasirodymą jis baigė su 11 taškų, kai treneris nusprendė lyderį patausoti jau pirmajame ketvirtyje jo komandai įgijus dviženklę persvarą.

Lyderiu puolime tapo kovingasis Draymondas Greenas, kuris pelnė 23 taškus, o „Warriors“ tai buvo jau šešta pergalė iš eilės ir 11-a per pastarąsias 12 rungtynių.

Sirgaliai pašoko iš savo vietų ir audringai sveikino S. Curry, kai trečiajame kėlinyje jis pataikė istorinį tritaškį. Per minutės pertraukėlę arenos ekrane buvo parodytas specialus vaizdo įrašas, skirtas šiam snaiperio pasiekimui paminėti.

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.



4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii