Valančiūnas – nebe „Lakers“ plano dalis? Naujasis treneris pasakė, kokį žaidimo stilių propaguos

Ilgamečio NBA krepšininko teigimu, „Lakers“ startinį penketą sudarys LeBronas Jamess, Anthony Davisas, D’Angelo Russellas, Rui Hachimura ir Austinas Reavesas.

Kalbėdamas apie papildymą, jis paminėjo, kad tradicinis centras šiuo metu nėra komandos prioritetas bei gyrė A. Davisą.

Kadangi pastaruosius du sezonus „Lakers“ iš atkrintamųjų eliminavo Denverio „Nuggets“ klubas su Nikola Jokičiumi priešakyje, žurnalistai paklausė JJ Redicko, ar neplanuojama pasipildyti tokio stoto žaidėju kaip lygos MVP iš Serbijos.

„Manau, kad turime ne tik vieną geriausių žaidėjų pasaulyje, bet ir vieną unikaliausių žaidėjų pasaulyje – Anthony Davisą. Yra labai mažai žmonių, kurie gali padaryti tai, ką jis gali padaryti su savo dydžiu. Jo kamuolio valdymas, jo įgūdžių lygis puolime leidžia būti vienu geriausiai besiginančių žaidėjų pasaulyje, – teigė JJ Redickas, pridurdamas, kad Nikolos Jokičiaus nelaiko tradiciniu centru. – Dėl papildymo nežinau. Nikolos Jokičiaus nelaikau tradiciniu centru. Manau, kad nugara į krepšį žaidžiantys aukštaūgiai nebėra modernaus NBA žaidimo dalis. Mums labai pasisekė, kad turime Davisą. Tikrai nesijaudiname, kad neturime 218 cm ūgio 136 kg svorio centro. Nemanau, kad mūsų komanda norėtų taip žaisti“.

