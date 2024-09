Raudonu kilimu žengęs Domantas Sabonis papasakojo apie „Netflix“ serialo filmavimą

D. Sabonis kartu su LeBronu Jamesu, Anthony Edwardsu, Jaysonu Tatumu ir Jimmy Butleriu dalyvavo „Netflix“ serialo „Starting 5“ premjeroje, kurioje papasakojo ir apie sunkumus filmuojantis.

„Būti čia yra garbė, šiame sąraše yra daug būsimų „Šlovės muziejaus“ narių, – sakė D.Sabonis. – Būti to dalimi, būti „Netflix“ dalimi, parodyti Sakramentą, tai, kas vyksta mūsų mieste, tikrai šaunu ir aš negaliu sulaukti, kada tai pamatysiu“.

D. Sabonis atskleidė, koks jausmas, kai kameros seka kiekvieną tavo žingsnį.

„Reikėjo prie to priprasti, bet „Netflix“ padarė viską taip, kad būtų lengva. Atsikeli – kamera prie tavo veido, laisva diena, atostogos, jie visur su tavimi, bet jie pavertė tai smagiu laiku, vaikams tai labai patiko“, – pasakojo D.Sabonis.

D.Sabonis taip pat įvardino ir komandos draugą, kurį pasirinktų filmuotis šiame seriale ir juo tapo Malikas Monkas.

Catching vibes with our guy on the @Netflix Starting 5 red carpet! 🎬✨ pic.twitter.com/PawS6mOYyk