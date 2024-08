Užtikrintai varžovę įveikusi Imane Khelif kovos dėl aukso – po pergalės sportininkė neslėpė emocijų

I. Khelif laimėjo vienbalsiu teisėjų sprendimu 30:27. Finale I. Khelif laukia Kinijos sportininkė Liu Yang.

Po pergalės pusfinalyje alžyrietė neslėpė emocijų ir ringe šokinėjo iš džiaugsmo.

„Man nerūpi, kas ką sako apie mane. Man svarbiausia išlikti tame pačiame lygyje, kovoti iš visų jėgų ir dovanoti žmonėms geras kovas. Žinau, kad tai galiu ir noriu tą dovanoti Alžyro žmonėms“, – trumpai sakė spoortininkė.

Imane Khelif advances to the women's final by unanimous decision 🥊



Another totally dominant performance 👏#Paris2024 pic.twitter.com/AprUg0Ll4C