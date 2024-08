„Ji čia kuria netinkamą atmosferą“: plaukikės elgesys ir apranga įsiutino delegacijos vadovus

L.Alonso Paryžiaus olimpinėse žaidynėse dalyvavo 100 m peteliške atrankoje, tačiau į pusfinalį nepateko. Po savo plaukimo „instagram“ socialiniame tinkle L.Alonso parašė, kad jos karjera yra baigta.

„Dabar tai oficialu! Pasitraukiu iš plaukimo, ačiū visiems už palaikymą. Atsiprašau Paragvajaus, turiu tik padėkoti jums“, – rašė plaukikė.

Tiesa, tuo L.Alonso nuotykiai nesibaigė. Kaip skelbia „The Sun“, Paragvajaus delegaciją siutino plaukikės elgesys olimpiniame kaimelyje ir „iššaukianti“ jos apranga, kuri neva blaškė kitus sportininkus.

„Ji kuria netinkamą atmosferą Paragvajaus olimpinėje delegacijoje“, - tiesiai šviesiai pareiškė Paragvajaus olimpinio komiteto generalinė sekretorė Larrisa Schaerer.

L.Schaerer pažymėjo, kad L.Alonso „vykdė duotas instrukcijas“ ir pasišalino iš olimpinio kaimelio.

Anot vietos žiniasklaidos, L.Alonso vietoj savo tautiečių palaikymo pasirinko išvyką...į Disneilendą. Tai suerzino Paragvajaus olimpinio komiteto atstovus, kurie, L.Alonso grįžus į olimpinį kaimelį, neva liepė jai pasišalinti.

Pati plaukikė gandus neigia ir sako, kad niekas jos neišvarė lauk: „Norėjau patikslinti pasklidusią informaciją – niekas manęs iš niekur neišmetė ir neišvarė. Nustokite skleisti melagienas. Daugiau jokių pareiškimų nedarysiu ir neleisiu melagingai informacijai kaip nors manęs paveikti“.

Šaltinių teigimu, L.Alonso buvo rekomenduota palikti olimpinį kaimelį ir ji tai padarė „savo noru“.

So, our girl Luana Alonso from @SMU here in Dallas swims for her home country of Paraguay. She did not make the semi-finals @Olympics games. And her team coach asked her to leave the village for distracting the other athletes.. SUPPORT IS NOT DISTRACTION!! Swim for USA!! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/YTzUlUOkMQ