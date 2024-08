200 m bėgime triumfavo amerikietė, o šuolio į tolį rungtyje vėl neprenkiamas buvo olimpinis čempionas

Dėl traumų nestartavus garsioms jamaikietėms, auksą nuskynė amerikietė Gabrielle Thomas. Ji pateisino vienos iš favoričių statusą ir finišavo per 21.83 sek.

Sidabru džiaugėsi Sent Lusijos sportininkės Julien Alfred (22.08). Ji prieš tai 100 m sprinte laimėjo auksą ir yra vienintelė Sent Lusijos sportininkė, kada nors laimėjusi olimpinį medalį.

Bronzą pelnė dar viena amerikietė Brittany Brown (22.20).

Vyrų šuolio į tolį rungtyje favorito statusą pateisino graikas Miltiadis Tentoglou (8,48 m). Dabartinis Europos ir pasaulio čempionas apgynė Tokijuje iškovotą olimpinio čempiono titulą.

Sidabras atiteko jamaikiečiui Wayne‘ui Pinnockui (8,36), bronza – italui Mattia Furlani (8,34).

M.Tentoglou tapo vos antru žmogumi, apgynusiu olimpinio šuolio į tolį čempiono titulą. Anksčiau tai padarė tik legendinis amerikietis Carlas Lewisas, kuris olimpiadą laimėjo net 4 kartus iš eilės (1984-1996 m. laikotarpiu).

