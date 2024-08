Geriausias visų laikų imtynininkas padarė tai, ko niekam nebuvo pavykę

Svorio kategorijoje iki 130 kg kubietis nugalėjo tris varžovus paeiliui ir užtikrintai žengė į finalą. Jame antradienį M.Lopezas 6:0 pranoko čilietį Yasmanį Acostą, o tada nusiavė batus ir paliko juos ant kilimo, taip pranešdamas apie savo karjeros pabaigą.

Imtynių sporto legenda auksą graikų-romėnų sunkiasvorių kategorijoje laimėjo 5-ą kartą iš eilės. M.Lopezas olimpiniu čempionu tapo 2008 m. Pekine, 2012 m. Londone, 2016 m. Rio de Žaneire, 2021 m. Tokijuje ir 2024 m. Paryžiuje.

M.Lopezas tapo pirmu žmogumi, kuris penkiose olimpinėse žaidynėse iš eilės iškovojo auksą toje pačioje individualioje rungtyje. Po 4 kartus tai yra padarę Carlas Lewisas (šuolis į tolį), Michaelas Phelpsas (200 m kompleksinis plaukimas), Katie Ledecky (800 m laisvuoju stiliumi), Alas Oerteris (disko metimas), Paulis Elvstromas (buriavimas) ir Kaori Icho (imtynės).

5 straight Olympic gold medals for Cuban superheavyweight Greco-Roman wrestler Mijaín López. Beijing, London, Rio, Tokyo, Paris. Never been done before in an individual Olympic event, summer or winter, men's or women's.

And he leaves his shoes on the mat to signal his retirement pic.twitter.com/4DdhfOHIxk