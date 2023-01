Už smūgį alkūne į rūbinę išvarytas Valančiūnas su komanda patyrė septintąjį pralaimėjimą paeiliui

Šiose rungtynėse pačio J. Valančiūno pasirodymas baigėsi greitai. Krepšininkui vos sužaidus 9 min. jis buvo išvarytas iš aikštės. Antrojo kėlinio pradžioje teisėjas lietuviui skyrė diskvalifikacinę pražangą.

Tokį sprendimą teisėjas priėmė po to, kai J. Valančiūnas iš alkūnės smogė Tajui Gibsonui. Tačiau link rūbinės keliavęs lietuvis dėl tokio teisėjų sprendimo juokėsi.

Wizards get a break as Jonas Valanciunas is ejected for elbowing Taj Gibson in the head. Valanciunas is a handful in the paint.



Here's how Valanciunas reacted to being tossed: pic.twitter.com/vG1MWWZX72