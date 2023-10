Už bučinį – bausmė: išmetė iš futbolo

Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai jis rugpjūčio mėnesį per moterų futbolo pasaulio čempionato ceremoniją į lūpas be sutikimo pabučiavo žaidėją Jenni Hermoso.

Anksčiau šiais metais FIFA 90 dienų suspendavo L. Rubialesą nuo Ispanijos futbolo asociacijos (RFEF) prezidento pareigų.

Pirmadienį FIFA paskelbė, kad jam trejus metus bus uždrausta užsiimti bet kokia su futbolu susijusia veikla.

Po incidento futbolininkė sakė, kad jautėsi labai pažeidžiama, o socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime incidentą apibūdino kaip „impulsyvų, ne vietoje ir be mano sutikimo atliktą mačistinį veiksmą“.

Rugsėjį iš Ispanijos futbolo federacijos vadovo pareigų atsistatydinęs L. Rubialesas ne kartą tvirtino, kad bučinys įvyko abipusiu sutarimu.

„FIFA drausmės komitetas uždraudė buvusiam Ispanijos futbolo asociacijos (RFEF) prezidentui Luisui Rubialesui trejus metus užsiimti bet kokia su futbolu susijusia veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis“, – sakoma FIFA išplatintame pranešime.

FIFA pridūrė, kad L. Rubialesas buvo informuotas apie sprendimą pirmadienį ir per 10 dienų galės paprašyti vadinamojo pagrįsto sprendimo, kuris, jei bus pateiktas prašymas, bus skelbiamas FIFA teisinėje interneto svetainėje.

„Sprendimas gali būti apskųstas FIFA apeliaciniam komitetui“, – nurodoma pranešime.

„FIFA pakartoja savo visišką įsipareigojimą gerbti ir saugoti visų žmonių sąžiningumą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių padoraus elgesio taisyklių“, – priduriama jame.