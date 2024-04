Už Atlanto su Mykolu Alekna dirbantis treneris Paryžiuje mato Dovydo ir Galijoto kovą: „Jo jėga slypi kitur“

„World Athletics“ kontinentinio turo bronzinėse varžybose „Oklahoma Throws Series“ M. Alekna 2 kilogramų diską nusviedė 74,35 m ir taip net 27 cm pagerino nuo 1986 m. gyvavusį Jurgeno Shulto rekordą.

Nauju planetos disko metimo karaliumi tapęs 21-erių atletas sukėlė tikrą džiaugsmo bangą tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Ypač daug džiaugsmo toks pasiekimas suteikė artimiausiems – Mykolo tėvams ir treneriams.

Po neįtikėtino metimo M. Aleknos treneris Lietuvoje Mantas Jusis sakė, kad jau kurį laiką nujautė, jog Ramonoje ilgametis rekordas kris:

„Aš jam visą laiką sakiau, kad pagerins šitą rekordą, o jis juokėsi iš manęs. Sakiau, kad normatyvą įvykdys į pasaulio jaunimo čempionatą nesunkiai, o jam čia buvo neįtikėtina. Savo auklėtiniu visą laiką tikiu.“

Džiaugsmu dėl auklėtinio sėkmės atvirai dalinosi ir už Atlanto Mykolą treniruojantis Mo Saatara, kuris sakė, kad emocijos nenuslūgs dar ilgai.

„Manau, kad būsiu laimingas dar kurį laiką, – juokėsi treneris. – Tai toks didelis pasiekimas, buvo sumuštas legendinis pasaulio rekordas, seniausias lengvosios atletikos rekordas. Galimybė tai padaryti ir būti to dalimi yra labai ypatinga.“

Interviu su tv3.lt M. Saatara papasakojo, kaip M. Alekna žingsniavo prie istorinio pasiekimo, kas jo laukia ateityje ir su kokiomis mintimis dabar jie žvelgia į laukiančias svarbiausias varžybas.

Nors Ramonoje vykusiose varžybose krito pasaulio rekordas, tačiau vaizdo įrašuose galima matyti, kad į tai pernelyg didelės reakcijos nebuvo. Po M. Aleknos metimo nuskambėjo plojimai, tačiau nei pats lengvaatletis, nei aplink buvę žmonės nepuolė švęsti.

„Mykolas nėra labai emocingas, – paklaustas apie tai aiškino M. Saatara. – Jis labai džiaugiasi, bet išlieka labai ramus ir susikaupęs varžybų metu. Net jei jis išmeta puikų metimą, jis visada ramus, tiesiog toks yra jo būdas.

Žinoma, jis labai džiaugėsi, po metimo nusifotografavo su visais atletais, žmonėmis, kurie ten buvo, bet išliko susifokusavęs.“

72.21m

70.32m

72.89m

70.51m

74.35m WR

70.50m



