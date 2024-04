Pasaulio rekordininką treniruojantis Mantas Jusis: „Mykolas dar pasiliko rezervo ateičiai“

Balandžio 7 dieną sezoną pradėjęs 21-erių lengvaatletis jau pirmose varžybose fiksavo geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir dešimtą disko metimo istorijoje (71.39 m). Visgi, balandžio 14 d. surengtas stabilių ir galingų metimų vakarėlis (72.21 – 70.32 – 72.89 – 70.51 – 74.35 – 70.50) pranoko daugelio lūkesčius. Varžybose antroje ir trečioje vietoje likusius Roje Stoną (69.05 m) bei Miką Sosną (68.96 m) nugalėtojas aplenkė daugiau nei 5 metrais.

Simboliška, kad pagerinęs pasaulio rekordą sportininkas aplenkė tėtį Virgilijų Alekną, kuriam nuo 2000 m. priklausė Lietuvos rekordas (73.88 m) ir antras rezultatas rungties istorijoje. Lengvoji.lt portalui brolius Mykolą ir Martyną Aleknas treniruojantis Mantas Jusis teigė, jog gerą nuojautą turėjo jau po pirmo auklėtinio metimo:

„Jau po pirmo Mykolo bandymo buvo aišku, kad bus pasaulio rekordas. Tik reikėjo geresnio metimo, nes pirmasis buvo gan prastas ir diskas skrido į viršų (72.21 m). Laukiau to rekordinio metimo. Bandymai po truputį degė, bet kai pradėjo penktąjį metimą matuoti ir išgirdau rekordinius skaičius, tai emocijos buvo labai geros. Visa Aleknų šeima tokias tradicijas turi, nes anksčiau Virgis buvo namų bosas su 73.88 m, tai dabar nebe pirmas namie, kol kas antras, o gal liks ir trečias (juokiasi). Geros emocijos, ne tiek dėl pasaulio rekordo, kiek dėl pagerinto Virgilijaus rezultato. Man atrodo, kad Mykolas dar pasiliko rezervo ateičiai.“

Kiek daugiau nei 500 gyventojų turinčiame Ramonos miestelyje šios pavasarį vykstančios metimų varžybos pasižymi atviru lauku ir stipriu vėju. Be to, metimo sektorių čia yra ne vienas, todėl visada parenkamas palankiausias. Šios puikios sąlygos suteikia galimybę dalyviams gerinti asmeninius rekordus, o šeštadienį tuo puikiai pasinaudojo čia dalyvavusi disko metikė Ieva Gumbs. Lietuvė ne tik beveik 3 metrais pagerino asmeninį rekordą, bet ir trečioji iš šalies lengvaatlečių įvykdė Paryžiaus olimpinių žaidynių normatyvą, kai diską numetė 64.98 m.

„Manau, kad į šias varžybas kiekvieną pavasarį atvažiuos vis geresni ir geresni metikai, kurie kėsinsis į pasaulio rekordą. Galvoju, kad sulauksime čia pasaulio čempionų Kristjano Čeho, Danielio Stahlio ir kitų geriausių metikų. Jeigu nebūtų dabar Mykolas to padaręs, tai kitais metais būtų kažkas rekordą pagerinęs. Čia reikia suprasti, kad suteikiamos geriausios sąlygos gerinti rekordus, todėl sportininkai norės tai išnaudoti.

Prieš varžybas neturėjome tikslo būtinai užfiksuoti pasaulio rekordą. Būtų nepavykę, tai įgyvendintume šį norą vėliau. Mykolo karjera, manau, dar bent 15 metų tęsis, jeigu viskas bus gerai ir jam pačiam neatsibos. Smagi šventė Lietuvai ir visai lengvosios atletikos istorijai, vis tiek reikėjo rekordą kam nors sulaužyti, per ilgai užsitęsė šis procesas. Visgi, pagrindinis metų tikslas – olimpinės žaidynės. Norime joms pasiruošti tiek fiziškai, tiek techniškai, tiek psichologiškai“, – apie varžybų specifiką ir rekordo reikšmę kalbėjo M. Jusis.

Tiesa, treneris apie galimybę gerinti rekordą užsiminė dar prieš savaitę. Pasak jo, tokio lygio sportininkai privalo tvarkytis su spaudimu ir dideliais lūkesčiais:

„Aš jau prieš savaitę Mykolui spaudimą kėliau sakydamas, kad žmonės žiūrėtų varžybas, domėtųsi lengvąja atletika. Įvardinau, kad gali būti pasiektas pasaulio rekordas, egzistuoja tokia galimybė. Artėja Europos čempionatas, olimpinės žaidynės, tai sportininkai turi būti pripratę prie padidinto streso ir dėmesio. Auklėtinis puikiai su užduotimi susitvarkė, pasirengime žengėme žingsnį į priekį. Spaudimas lyderiams visą laiką bus, tai neatsiejama sporto dalis.“

2018 metais profesionalo karjerą pradėjęs M. Alekna jau sykį tapo pasaulio vicečempionu (2022 m. Oregonas, JAV), iškovojo pasaulio čempionato bronzą (2023 m. Budapeštas, Vengrija), laimėjo Europos čempionato auksą (2022 m. Miunchenas, Vokietija). Be to, lengvaatletis gali pasigirti pasaulio ir Europos U20 titulais, Europos U23 aukso medaliu ir dvejomis pirmomis vietomis Lietuvos čempionatuose. Vilnietį treniruojantis M. Jusis neslepia, jog auklėtiniu be galo tiki ir nebijo jam kelti lūkesčių:

„Aš jam visą laiką sakiau, kad pagerins šitą rekordą, o jis juokėsi iš manęs. Sakiau, kad normatyvą įvykdys į pasaulio jaunimo čempionatą nesunkiai, o jam čia buvo neįtikėtina. Sakiau, kad jaunimo pasaulio rekordą pagerins. Šito nepagerino, bet buvo arti. Savo auklėtiniu visą laiką tikiu.“

Nors pirmose dvejose varžybose pademonstruoti Mykolo rezultatai signalizuoja apie puikią sportinę formą, pasak trenerio, svarbu ją turėti ir vasarą, nes paskutiniais metais birželio pradžioje buvo pastebimas rezultatų kritimas, kuris neleido iškovoti NCAA titulo. Didesnis varžybų ir mažesnis treniruočių kiekis bei krūvių reguliavimas bus esminiai pokyčiai, siekiant birželio 7–12 d. Romoje (Italija) vyksiančiame Europos čempionate pasirodyti puikiai.

„Sudėtinga užduotis, nes pats Mykolas įvardina, kad nėra puikios sportinės formos, bet pirmas pikas jo būna tada, kai tik pradeda dalyvauti varžybose. Jis būna jų pasiilgęs, užsivedęs ir motyvuotas. Vėliau birželio pradžioje įvyksta kritimas, nes NCAA čempionatų nelaimi, o po jų vėl lipa į viršų. 2022 m. nelaimėjo NCAA, praeitais metais irgi ne, todėl dabar reikia išvengti šito. Rugpjūčio mėnesį jis visą laiką būna geros fizinės formos.

Praeitais metais liepos pabaigoje vykusiame Lietuvos čempionate sportininkas buvo labai geros sportinės formos, gal net geriausios. Tikimės šiemet antrąjį piką pasiekti Europos čempionate, trečiąjį – olimpinėse žaidynėse. Manau, kad su jaunu atletu tą padaryti įmanoma“, – M. Aleknos formos pokyčius ir pasiruošimo korekcijas apžvelgė treneris.

Dabar M. Aleknos laukia dar vienas startas už Atlanto, o gegužės 19 d. pasaulio rekordininkas turėtų startuoti „Deimantinės lygos“ etape Maroke. Čia dalyvaus ir brolis Martynas, o po šių varžybų abu sportininkai ir treneris Mantas grįš į Lietuvą ruoštis vasaros startams.

„Mykolas išsiskiria disko metimo technika, raumenų elastingumu ir galingumu, specifine metikų jėga. Jis labai nori būti geriausias disko metikas pasaulyje. Tikimės išvengti traumų ir didžiausiuose startuose būti geriausios formos. Konkrečių tikslų neturime, grįžtame į darbo vietą ir ramiai dirbame“, – auklėtinio fenomeną ir šių metų tikslus išskyrė M. Jusis.

Primename, kad į birželio 7–12 d. Romoje vyksiantį Europos čempionatą kvalifikacijos sistema užsidarys gegužės 26 d. Šiuo metu normatyvą yra įvykdę 10 šalies atstovų. Į olimpines žaidynes atranka užsidarys birželio 30 d., šiuo metu kelialapį į Paryžių turi 3 Lietuvos lengvaatlečiai.