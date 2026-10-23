„UTMA 20“ medicininiai svėrimai: paaiškėjo, kiek skiriasi Pauliukevičiaus ir Kanišausko svoriai (Tiesioginė vaizdo transliacija)

Iš viso spalio 24-ąją sostinėje žiūrovai išvys 15 kovų.
Kad visos kovos būtų patvirtintos, kovotojai turi pasiekti sutartą svorio ribą. Penktadienį nuo 9.00 val. startuoja oficialūs kovotojų medicininiai svėrimai, kurių tiesioginę transliaciją galėsite stebėti „Sportas.lt“ portale.
Pirmieji ant svarstyklių lipo pagrindinės kovos dalyviai, kurie turėjo pasiekti 95 kg svorį – I. Pauliukevičius užfiksavo 95,3 kg (leidžiama 300 gramų paklaida), tuo tarpu N. Kanišauskas – 94,6 kg svorį.
Atsakinga svorio kontrolės procedūra laukia ir antrosios pagal svarbą vakaro dvikovos dalyvių. Svorio kategorijoje iki 75 kg susirungs Raimondas Avlasevičius ir Akramas Belmekki – ši „title-eliminator“ akistata lems, kas pelnys teisę mesti iššūkį čempiono diržą turinčiam Nikolai Cvetkovičiui.
R. Avlasevičius svėrė šiek tiek daugiau nei jo varžovas – 75,05 kg, tuo tarpu A. Belmekki – 74,65 kg
Ant svarstyklių lipo ir svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinalininkai, besikaunantys dėl patekimo į finalą bei 50 tūkst. eurų prizo: Deividas Jemeljanovas (80,8 kg) stos prieš brazilą Rodrigo Mineiro, (80,9 kg) o be pralaimėjimų žengiantis Tomas Banskis (81 kg) susitiks su turku Isa Gočmenu (81,15 kg).
Paskutinį kartą karjeroje oficialią svėrimų procedūrą atliks ir Lietuvos sunkiasvorių legenda Tomas Pakutinskas, kuris atsisveikinimo dvikovoje virš 95 kg kategorijoje su mažomis MMA pirštinėmis susikaus su rumunu Ionu Grigore.
Visa turnyro programa:
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA, 95,3 kg) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA, 94,6 kg) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA, 75,05 kg) – Akram Belmekki (1-1 UTMA, 74,65 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Tomas Banskis (5-0 UTMA, 81 kg) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA, 81,15 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA, 80,8 kg) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA, 80,9 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA, 67,2 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA, 75,15 kg) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA, 66,8 kg) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA, 63,5 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA, 66,9 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
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