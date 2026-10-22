„UTMA 20“: brazilas žada pasiųsti Deividą Jemeljanovą į ligoninę, Banskis pasitinka didžiausią karjeros iššūkį

Ketvirtfinalyje Oskarą Buinicką įveikęs R. Mineiro šį kartą ringe sutiks kur kas pajėgesnį varžovą, tačiau į šią akistatą ateina demonstruodamas beribį pasitikėjimą savimi.
Paklaustas apie pasiruošimą šiai dvikovai, R. Mineiro atvirai prabilo apie alinantį svorio metimą.
„Šį kartą kova bus lengva – lengvi pinigai. Šiandien numečiau šešis kilogramus, todėl dabar tiesiog mirštu. Bet poryt pavalgysiu ir viskas bus gerai“, – teigė R. Mineiro, su šypsena sutikęs vedėjo viltį, jog iki kovos nenumirs.
Brazilas skeptiškai įvertino būsimo oponento techninį arsenalą.
„Šis vyrukas neturi jokio „timing'o“, neturi smūgio laiko pojūčio. Jam trūksta... Ai, velniop jį, man visiškai nusispjaut“, – rėžė R. Mineiro.
D. Jemeljanovas sureagavo į oponento kalbas ir atmetė siūlymus kartu su R. Mineiro nueiti į pirtį.
„Viskas gerai, paklausykime jo. Jis tam ir atvažiavo – pašnekėti, o ne kovoti, kaip matėme praėjusį kartą. Šį kartą atsakysiu be tokių pastabų“, – sakė D. Jemeljanovas, o brazilui pareiškus, kad O. Buinickas buvo geresnis kovotojas ir bent turėjo drąsos, lietuvis tik šyptelėjo: „Tobula.“
Po praėjusio turnyro apie pagarbą kalbėjęs brazilas paaiškino, kodėl dabar apie jokią bičiulystę negali būti nė kalbos.
„Dabar man nusispjaut. Paklausyk manęs, brolau. Tai yra kova. Kodėl turėčiau rodyti pagarbą? Po kovos galėsiu paspausti jam ranką ir pasakyti: „Brolau, telaimina Dievas tave ir tavo šeimą.“ Bet dabar nenoriu būti draugais. Lygiai taip pat dabar esu čia su Isa – jis man patinka, žinau, kad jis laimės, bet ateis laikas, kai kovosiu su juo. Tada bus tas pats šūdas – jokios pagarbos. Viskas turi ribas. Galiu šnekėti ką noriu, ribų neperžengiu, todėl sakau tiesiai: eina jis velniop, nes aš jį ringe patvarkysiu. Štai ir viskas“, – emocingai kalbėjo R. Mineiro.
Nors R. Mineiro jau sulaukė 40 metų, o D. Jemeljanovui tėra 29-eri, veteranas tikino, kad amžiaus skirtumas jam nesukels jokių kliūčių, ir prognozavo greitą kovos baigtį.
„Tai neturi nieko bendro, brolau. Parodysiu jam savo patirtį. Nemanau, kad ši kova truks tris raundus“, – sakė R. Mineiro.
D. Jemeljanovas taip pat pritarė varžovui, kad nugalėtojas paaiškės anksčiau laiko.
„Tikrai manau, kad trijų raundų neprireiks, kaip ir pats matai“, – tvirtino D. Jemeljanovas.
R. Mineiro pripažino oponento ir jo trenerio žmogiškąsias savybes, tačiau atvirai pareiškė nematantis sportinės konkurencijos.
„Deividas yra šaunus ir labai pagarbus vyrukas, jo treneris – taip pat. Tačiau dabar jie stovi priešais mano svajonę, todėl privalau jį nukauti. Brolau, jis gali galvoti ką nori. Ringe liksime tik aš ir jis. Tai bus kvaila kova ir viskas. Pagarba tau, brolau, bet kaip kovotojas tu nesi mano lygio“, – dėstė R. Mineiro.
Lietuvis į tai atsakė pašaipa dėl paties brazilo meistriškumo ribų.
„Tu apskritai neturi jokio lygio. Aš tave matau. Tavo lygis yra maždaug aštuonetas su dviem minusais“, – atkirto D. Jemeljanovas.
R. Mineiro varžovui pažadėjo skaudžias pasekmes sveikatai ir kelionę į greta arenos esančią ligoninę.
„Aš tavęs nežeminu, brolau. Tiesiog sakau, kad nesi mano lygio, neturi smūgio laiko pojūčio. Šiandien man net gaila tavęs, nes šeštadienį keliausi tiesiai į ligoninę“, – perspėjo R. Mineiro.
Geros nuotaikos nepraradęs D. Jemeljanovas į šiuos grasinimus atsakė su humoru: „Nieko, palydėsime Rodrigo į ligoninę. Turiu mašiną, atvažiuosiu ir nuvešiu šį žmogų, jei nepasiklysiu.“
Vertindamas ketvirtfinalio pergalę prieš Arnoldą Misiūną bei pasirengimą pusfinaliui, D. Jemeljanovas pabrėžė varžovo nuspėjamumą.
„Kaip ir prieš kiekvieną kovą ruošiame planą. Žinome, kad jis turi tik vieną ginklą – atakuoti kojų spyriais. Nereikėjo didelio mokslo tai išanalizuoti ir paruošti gynybą, kad jis nieko nepadarytų. Jis kalba apie begalinę patirtį, bet matome, kad ten nieko ypatingo nėra. Galbūt jis ir turėjo šimtą kovų, bet jo technikoje nėra tokio lygio, kuris galėtų mane nustebinti“, – teigė D. Jemeljanovas.
Išklausęs varžovo argumentus, R. Mineiro nutraukė diskusiją ir paprašė perduoti mikrofoną, nes nori eiti ilsėtis. O D. Jemeljanovas palinkėjo brazilui neiššvaistyti visų jėgų kalboms: „Asmeniškai nesu pratęs prie tokių žmonių, kurie ateina, šypsosi, spaudžia ranką, o po minutės peržengia visas ribas. Pažiūrėsime. Svarbu, kad jis taupytų energiją ringui, jog nepavargtų dabar išsikalbėjęs ir po to turėtų jėgų kovoti.“
Spaudos konferenciją R. Mineiro užbaigė trumpa ir aštria replika prieš būsimą akistatą ringe.
„Eik po velnių, Deividai“, – nukirto R. Mineiro.
Ne mažiau intriguojanti drama verda ir antrajame aštuntuko pusfinalyje, kur pirštines surems organizacijoje be pralaimėjimų žengiantis T. Banskis ir nokautuojančia jėga garsėjantis turkas I. Gočmenas. Ankstesnėse kovose prieš D. Jemeljanovą ir Ričardą Kulį greitas pergales pasiekęs I. Gočmenas spaudos konferencijoje buvo nusiteikęs kategoriškai ir pažadėjo lygiai tokį patį scenarijų būsimam varžovui.
„Viskas bus taip pat – aš jį pribaigsiu labai greitai. Kai pasakau, kad nokautuosiu, taip ir nutinka, ir šįkart bus tas pats. Jis jaunas, neturi jokios patirties, o aš esu galingesnis ir labiau patyręs. Man tai bus lengvesnė kova. Jis turėjo penkias kovas prieš penkis nevykėlius, o dabar pirmą kartą susitiks su tokiu kietu varžovu kaip aš. Ką jis darys? Žinau, kaip jį nokautuoti, turiu daug patirties ir manau, kad tai padarysiu antrajame raunde“, – varžovą nurašė I. Gočmenas.
Jauniausiu aštuntuko kovotoju esantis T. Banskis į oponento kalbas reagavo šaltai ir atkirto, kad varžovas tiesiog kartoja tą patį išmoktą sakinį. Praėjusiame turnyre 10 tūkst. eurų premiją laimėjęs ir mamai „Apple“ laikrodį nupirkęs lietuvis pripažino, kad I. Gočmenas yra didžiausias karjeros iššūkis, tačiau patikino nejaučiantis jokios baimės.
„Iš tikrųjų aš neturiu ko prarasti – einu pasitikrinti lygio ir pamatysime, kur esu. Jis mano, kad mane nokautuos, tačiau aš dar tiesiog nespėjau įrodyti savo atsparumo smūgiams, o šeštadienį tai padarysiu. Manau, kad nustebinsiu jį savo nepatogumu: smūgiais iš įvairių pusių, kojų ir rankų darbu. Pažiūrėsime, ar jo žodžiai pasitvirtins“, – oponento pažadus įvertino T. Banskis, varžovo prognozes apibūdinęs trumpai: „Žiaurus jis.“
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.