Į varžovo kalbas apie nokautą sureagavęs Šalkovskis: „Daug kas bandė tikrinti mano smakrą, bet niekam nepavyko“

Prieš laukiantį renginį surengtoje spaudos konferencijoje organizatoriai pristatė ir keturias preliminariosios programos dvikovas, o jose pasirodysiantys sportininkai pasidalijo mintimis apie taktinius planus bei asmenines ambicijas.
Moterų kikbokso lyderės sugrįžimas ir nebaigtos sąskaitos
Svorio kategorijoje iki 58 kilogramų pagal kikbokso taisykles susikaus po ilgesnės pertraukos į organizacijos ringą grįžtanti Alina Martyniuk (2-0 UTMA) ir debiutuojanti Aya Boutafala (0-0 UTMA). Paklausta apie sugrįžimą po pertraukos, A. Martyniuk pripažino pasiilgusi kovų atmosferos.
„Labai pasiilgau. Visada laukiu UTMA kovų. Tokio lygio dvikovos yra mano vaikystės svajonė: išėjimas į ringą, spaudos konferencijos, kameros, akistatos akis į akį. Man visa tai labai patinka“, – sakė A. Martyniuk.
Nors moterų kikbokso kovos organizacijoje kol kas vyksta retai, pastaruosius du kartus žiūrovai ringe išvydo būtent A. Martyniuk. Sportininkė teigiamai vertina jai tenkantį dėmesį.
„Man patinka būti moterų kikbokso lydere UTMA organizacijoje. Patinka gauti daug dėmesio ir manau, kad esu to verta, nes sportui atidaviau daugybę metų. Ilgai sportuoju, turiu daug kovų WAKO ir IFMA organizacijose, ten mano pasaulio reitingas yra labai aukštas“, – pabrėžė A. Martyniuk.
Kalbėdama apie pasirengimą šeštadienio kovai, sportininkė labiausiai koncentruojasi į savo pačios veiksmus.
„Aš nelabai galvoju apie varžovę – iš mano pusės yra tik pagarba. Visada galvoju apie save: ką galiu parodyti, ką moku ir kaip pati esu pasiruošusi. Žinoma, žiūrovams padovanosiu gražią ir įdomią kovą“, – teigė A. Martyniuk.
Savo ruožtu A. Boutafala spaudos konferencijoje patikino besidžiaugianti suteikta galimybe, o išgirdusi varžovės žodžius apie vaikystės svajonę atskleidė netikėtą detalę.
„Jaučiuosi puikiai. Numanau, kad ji manęs neatpažįsta, bet aš ją puikiai atsimenu ir atvykau revanšo už pasaulio čempionatą. Čia taip pat jaučiuosi svarbi ir esu pasirengusi“, – atskleidė A. Boutafala.
A. Martyniuk perklausus, ar tai tiesa, viešnia patvirtino, kad jų keliai jau buvo susikirtę mėgėjų čempionate.
„Taip. WAKO pasaulio čempionate tu laimėjai labai sunkią kovą, bet aš čia atvykau revanšo. Tai bus revanšas profesionalų ringe – čia viskas kitaip“, – sakė A. Boutafala.
Paklausta apie sukauptą patirtį ir kovos stilių, A. Boutafala pabrėžė savo agresyvumą.
„Laikau save gana agresyvia kovotoja ir ji tai puikiai žino. Nemanau, kad reikia daug kalbėti apie tai, kas bus. Šeštadienį ringe pamatysite, kas turi nutikti. Nemėgstu daug šnekėti – man patinka kovoti“, – teigė A. Boutafala.
Trečiasis susidūrimas ringe ir noras nustebinti
Kikbokso svorio kategorijoje iki 67 kilogramų žiūrovų laukia Osvaldo Fedorovičiaus (5-3 UTMA) ir Mato Pultaražinsko (4-8 UTMA) trilogija. Ankstesnėse dvikovose pasidaliję po pergalę (1:1), sportininkai siekia galutinio taško. O. Fedorovičius įsitikinęs, kad šis susitikimas bus lemiamas.
„Pirma kova buvo neaiški, antra – labai aiški, o dabar bus pati aiškiausia kova“, – tvirtino O. Fedorovičius.
Konferencijoje atkreipus dėmesį į pasikeitusią O. Fedorovičiaus šukuoseną, sportininkas šyptelėjo: „Su tuo tikslu plaukai ir buvo atsiauginti.“
M. Pultaražinskas priminė neseniai vykusią savo kovą „UTMA Rising“ turnyre ir žadėjo persverti tarpusavio serijos rezultatą.
„Man čia viskas aišku: rezultatas yra 1:1, bus 2:1 mano naudai ir kova tikrai bus pati aiškiausia. Labai smagu, kad turėjau galimybę sudalyvauti „UTMA Rising“ turnyre, vėl pajutau ringą. Tai vyko maždaug prieš mėnesį, viskas klostėsi puikiai, traumų išvengiau ir esu pasirengęs judėti toliau“, – sakė M. Pultaražinskas.
Paklaustas, kaip planuoja išlaikyti stabilumą, M. Pultaražinskas atsakė trumpai: „Laimėti. Paprasta ir logiška.“
O. Fedorovičius socialiniuose tinkluose prieš dvikovą buvo išsikėlęs paprastą tikslų sąrašą: ateiti į turnyrą, pasimušti, pasiimti pergalę ir nueiti pavalgyti.
„Tikslai ir užduotys turi būti aiškūs. Viskas turi vykti aiškiai, stabiliai ir užtikrintai – lygiai taip pat, kaip ir bus kovoje, – teigė O. Fedorovičius, pridūręs, kad maisto tema jam itin aktuali. – Rytoj valgome tai, ką reikia, o šeštadienio vakarą jau bus galima atšvęsti pergalę.“
M. Pultaražinskas papasakojo, kokių pamokų išmoko po pralaimėjimo Evaldui Balsiui.
„Pamokos labiausiai susijusios su psichologija ir nusiteikimu. Buvo pakankamai intensyvus pusmetis, trūko poilsio ir nedaviau sau pakankamai laiko atsigauti tarp kovų. Prisidėjo svorio metimas, susikaupė bendra įtampa – tai labiausiai ir pakišo koją techniškai. Šis pasiruošimas buvo ir geras, ir kartu nekomfortiškas, bet teisingas. Esu tikras, kad dabar viskas bus kur kas geriau nei anksčiau“, – kalbėjo M. Pultaražinskas.
M. Pultaražinskui pareiškus, kad varžovą nustebinti visada įmanoma, O. Fedorovičius atsakė sava filosofija.
„Manau, kad aš jį nustebinsiu. Žaibiškai. Kaip sakoma: taiklumas nugali jėgą, o laiko parinkimas – greitį. Tai reiškia žaibiškai ne skubant, o atakuojant reikiamu laiku“, – teigė O. Fedorovičius.
Sugrįžimas prie šaknų ir laukiantis tikras karas
Svorio kategorijoje iki 81 kilogramo (kikboksas) susitiks Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) ir Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA). Iš Šiaulių kilęs M. Gedminas ilgus metus atstovavo Norvegijos bokso rinktinei, o dabar debiutuoja UTMA ringe.
„Galima sakyti, kad Lietuvoje tai aukščiausias lygis, o Europoje – vienas aukščiausių. Į gimtinę grįžtu kovojęs su olimpiečiais, pasaulio ir Europos bokso čempionais, tad aukščiausias lygis dar prieš akis“, – sakė M. Gedminas.
M. Gedminas dalyvavo olimpinėje bokso atrankoje ir jam visai nedaug pritrūko iki Paryžiaus žaidynių, tačiau jo kovinis kelias prasidėjo nuo muay thai.
„Kaip sakoma, sugrįžau prie šaknų. Viskas prasidėjo nuo muay thai, o boksas iš pradžių buvo tik papildoma priemonė rankų technikai patobulinti. Tačiau treneris pamatė talentą, pasakė, kad turime pradėti kovoti, taip bokse ir praleidau dešimt metų, – pasakojo M. Gedminas, paaiškindamas sprendimą grįžti prie spyrių. – Jaučiuosi universalus kovotojas, smagu prisiminti kojų smūgius. Prieš pusantrų metų vėl pradėjau spardytis, matau, kad smūgiuoju stipriai. Jėgos yra, kojas atgrūdinau, tad laikas judėti į priekį. Nėra ko laukti.“
Tuo metu A. Misiūnas į ringą žengia praėjus vos mėnesiui po aštuntuko turnyro, kuriame patyrė ankstyvą pralaimėjimą.
„Galvojau, kad kojai bus didesnių pasekmių, bet išsigydžiau. Pirmadienį jau buvau salėje ir sportavau, – kalbėjo A. Misiūnas, atsakydamas į klausimą apie dažnas kovas. – Iš tiesų norėčiau turėti kuo daugiau kovų, įsivertinti save ir tada nuspręsti, ką daryti toliau. Gaila, kad su Deividu (Jemeljanovu, – aut. past.) neišėjo pakovoti. Kad ir kaip treniravausi saugoti koją ir gintis nuo žemų spyrių, nepavyko, todėl kova nutrūko. Apmaudu, kad nespėjau pademonstruoti, ką sugebu, kaip gerai dirba mano kojos ir rankos. Tai parodysiu šeštadienį.“
M. Gedminas patikino, kad kojų smūgių technika jam nėra svetima, ir išreiškė pagarbą varžovui.
„Esu turėjęs 30 muay thai kovų, esu kovojęs ir pagal profesionalų taisykles, tad nuo to viskas ir prasidėjo. Baziniai įgūdžiai yra, tereikėjo viską prisiminti ir tęsti kovas. Esu labai dėkingas Arnoldui, kad sutiko kovoti ir žengia į ringą – didžiulė pagarba jam. Parodysime tikrą karą, gerą šou, technišką ir galingą boksą bei kikboksą. Kovosime iki galo, o ringe laimės stipriausias“, – žadėjo M. Gedminas.
Paklaustas apie jaučiamą įtampą, M. Gedminas teigė: „Spaudimas yra visada, kaip ir prieš kiekvieną kovą. Tai normalu – jei jo nebūtų, čia turbūt net nesėdėčiau. Dėl to mes ir kovojame.“
A. Misiūnas patikino, kad į ringą žengs vedamas didelio noro įrodyti savo pajėgumą: „Tiesiog noriu pademonstruoti savo sugebėjimus. Noriu pasinaudoti galimybe išeiti į ringą ir įrodyti, kad galiu kovoti tokiame lygyje. Tai didžiausias mano noras šeštadieniui.“
Perėjimas į sunkesnę svorio kategoriją ir pažadai patikrinti smakrą
Svorio kategorijoje iki 95 kilogramų (kikboksas) Edvinas Šalkovskis (3-2 UTMA) susitiks su debiutuojančiu Buraku Unalu (0-0 UTMA). B. Unalas treniruojasi toje pačioje salėje kaip ir Isa Gočmenas, kovosiantis šiame turnyre prieš Tomą Banskį..
„Manau, kad su Isa turime tik vieną bendrą bruožą – ringo kontrolę. Kai žengiame į ringą, abu jame dominuojame. Nemanau, kad turime kitų panašumų, – sakė B. Unalas, įvertinęs ir oponento stilių. – Esu matęs jo kovas. Jis mėgsta spausti varžovus ir kovoti agresyviai, tačiau nemanau, kad jis kovoja protingai. Aš ringe kovosiu pasitelkdamas protą.“
Savo ruožtu E. Šalkovskis pakomentavo perėjimą į 95 kg kategoriją.
„Taip, jaučiuosi gerai. Man 22 metai, dar tikrai yra kur augti ir vyriškėti. Manau, kad pamažu tvirtai įsitvirtiname šioje kategorijoje, – sakė E. Šalkovskis, prisiminęs vasaros darbą. – Ši vasara man buvo labai darbinga. Daug sportavau, įdėjau daug darbo. Visapusiškai patobulėjau ir manau, kad parodysiu geriausią savo versiją.“
Paklaustas apie siekį iškovoti titulą ir nokautuoti varžovą, E. Šalkovskis teigė: „Diržo tikrai norisi. Varžovas yra gana aršus, todėl bandysime tą jo aršumą panaudoti prieš jį patį ir pasiekti nokautą.“
Išgirdęs apie lietuvio planus pasiekti nokautą, B. Unalas pateikė savo atsakymą.
„Šioje kovoje turiu vienintelį tikslą – parodyti, kas ringe yra geresnis. Kai žengsime į ringą, visi pamatys, kad geresnis esu aš. Ar kova baigsis nokautu, ar taškais – priklausys nuo to, kiek tvirtas jo smakras“, – aiškino B. Unalas.
E. Šalkovskis į varžovo kalbas sureagavo ramiai: „Tegul patikrina. Tegul pasižiūri mano ankstesnes kovas – daug kas bandė tikrinti, bet niekam nepavyko. Galbūt kažkam ir pavyks, bet kaip bus iš tikrųjų, pamatysime ringe.“
Turnyro programa:
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
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