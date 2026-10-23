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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Knicks“ triumfas NBA finale įkvėpė šeimą išskirtiniam sprendimui

2026-10-23 07:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 07:59
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Niujorko „Knicks“ triumfas 2026 metų NBA finale vienai sirgalių šeimai tapo toks ypatingas, kad ji nusprendė šį pasiekimą įamžinti savo pirmagimio varde.

Knicks | Scanpix nuotr.

Niujorko „Knicks“ triumfas 2026 metų NBA finale vienai sirgalių šeimai tapo toks ypatingas, kad ji nusprendė šį pasiekimą įamžinti savo pirmagimio varde.

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Niujorke gyvenantys Yvonne Gonzalez-Bradford ir Vance'as Bradfordas sūnui suteikė Knicksono Fyve'o Bradfordo vardą.

Taip šeima pagerbė „Knicks“ pergalę NBA finale, kuriame Niujorko klubas 4:1 įveikė San Antonijaus „Spurs“ ir po 53 metų pertraukos iškovojo čempionų titulą.

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Pasak „Today“, mintis sūnų pavadinti Knicksonu motinai kilo kitą dieną po istorinio triumfo.Dar po dviejų dienų ji sugalvojo antrąjį vardą – Fyve, kuris simbolizuoja penkerias finalo serijos rungtynes.

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Tuo metu moteris buvo septintą mėnesį nėščia. Berniukas gimė rugpjūčio 8-ąją, per savo motinos gimtadienį.

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Įdomu tai, kad naujagimio šeima su Niujorko klubu susijusi jau kelias kartas.

Berniuko močiutė iš tėvo pusės Sydell Johnson dirbo „Knicks“ rungtynių statistikos sekretore, kai komanda 1973 metais iškovojo NBA čempionų titulą. Moteris mirė 2025 metais, likus metams iki istorinio klubo sugrįžimo į NBA viršūnę.

Naujagimio tėvas V. Bradfordas įsitikinęs, kad sūnaus vardas išliks prasmingas nepriklausomai nuo to, kokią komandą jis palaikys užaugęs.

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„Net jeigu jis taps Bostono „Celtics“ ar Filadelfijos „76ers“ sirgaliumi, vis tiek liks Knicksonu Bradfordu. Norėjome jam suteikti stiprų ir išskirtinį vardą, kuris lydėtų jį įdomiame gyvenime.

Knickson Fyve yra mūsų šeimos šūkis. Knickson Fyve amžinai!“ – sakė V. Bradfordas.

Panašu, kad „Knicks“ triumfas turėjo įtakos ir kitų Niujorko šeimų pasirinkimams.

Miesto sveikatos departamento duomenimis, nuo čempionų titulo iškovojimo Niujorke net 27 naujagimiams suteiktas Jaleno vardas.

Manoma, kad taip tėvai pagerbė NBA finalo naudingiausią žaidėją Jaleną Brunsoną.

Palyginimui, nuo 2025 metų kovo iki spalio Niujorke Jaleno vardas buvo suteiktas vos 15 naujagimių.

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