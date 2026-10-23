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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Thunder“ įveikė „Nuggets“, tačiau nutrūko įspūdinga Gilgeous-Alexanderio serija

2026-10-23 07:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 07:39
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Pergalę NBA lygoje iškovojo Oklahomos „Thunder“ krepšininkai, kurie namų arenoje 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20) įveikė Denverio „Nuggets“ klubą.

Gilgeous-Alexanderis | Organizatorių nuotr.

Pergalę NBA lygoje iškovojo Oklahomos „Thunder“ krepšininkai, kurie namų arenoje 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20) įveikė Denverio „Nuggets“ klubą.

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„Thunder“ gretose rezultatyviausias buvo 21 tašką pelnęs Jalenas Williamsas. Shai Gilgeousas-Alexanderis pridėjo 17 taškų, pataikęs 3 tritaškius iš 11, o Ajay Mitchellas surinko 12 taškų.

Šiąnakt nutrūko Sh. Gilgeous-Alexanderio 20 taškų rezultatyvumo serija, iki šio mačo jis 141 rungtynėse įmetė bent 20 taškų.

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Denverio komandoje 20 taškų pelnė Aaronas Gordonas, po 13 pridėjo DeMaras DeRozanas ir Nikola Jokičius.

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„Nuggets“ rungtynes pradėjo sėkmingiau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 27:24. Svečiai išlaikė iniciatyvą ir iki ilgosios pertraukos susikrovė keturių taškų persvarą – 48:44.

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Trečiajame ketvirtyje „Thunder“ perėmė iniciatyvą ir prieš lemiamą kėlinį jau pirmavo 70:64. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai dar labiau nutolo, o po S. Gilgeouso-Alexanderio tritaškio įgijo 17 taškų pranašumą – 93:76. „Thunder“ iškovojo pergalę 96:84.

Denverio ekipai itin brangiai kainavo klaidos – svečiai kamuolį prarado net 22 kartus.

Spalio 26 dieną „Thunder“ namuose priims Los Andželo „Clippers“, o „Nuggets“ spalio 25-ąją susitiks su Naujojo Orleano „Pelicans“.

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„Thunder“: Jalenas Williamsas 21 (5/9 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Shai Gilgeous-Alexanderis 17 (3/8 dvit., 3/11 trit.), Chetas Holmgrenas (5/8 dvit., 17 atk. kam., 4 blk.) ir Ajay Mitchellas (5/7 dvit., 0/4 trit., 5 per. kam.) po 12, Casonas Wallace 9 (3/6 trit., 4 per. kam.), Alexas Caruso 7 (1/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Isaiahas Hartensteinas 6 (3/10 dvit., 6 atk. kam.), Jaredas McCainas 4, Jaylinas Williamsas (1/4 trit., 7 atk. kam.) ir Kenrichas Williamsas po 3, Aday Mara 2.

„Nuggets“: Aaronas Gordonas 20 (3/5 dvit., 3/4 trit., 6 atk. kam.), Nikola Jokičius (4/12 dvit., 1/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir DeMaras DeRozanas (5/8 dvit., 5 kld.) po 13, Christianas Braunas 7 (1/6 trit., 6 atk. kam.), Jamalas Murray 6 (2/10 dvit., 10 atk. kam., 6 kld.), Cameronas Johnsonas ir Ryanas Nembhardas po 5, Alpha Diallo ir Trevonas Brazile (0/4 trit., 12 atk. kam.) po 4, DaRonas Holmesas 3, Marvinas Bagley ir Tyus Jonesas po 2.

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