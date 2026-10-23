„Thunder“ įveikė „Nuggets“, tačiau nutrūko įspūdinga Gilgeous-Alexanderio serija

„Thunder“ gretose rezultatyviausias buvo 21 tašką pelnęs Jalenas Williamsas. Shai Gilgeousas-Alexanderis pridėjo 17 taškų, pataikęs 3 tritaškius iš 11, o Ajay Mitchellas surinko 12 taškų.
Šiąnakt nutrūko Sh. Gilgeous-Alexanderio 20 taškų rezultatyvumo serija, iki šio mačo jis 141 rungtynėse įmetė bent 20 taškų.
Denverio komandoje 20 taškų pelnė Aaronas Gordonas, po 13 pridėjo DeMaras DeRozanas ir Nikola Jokičius.
„Nuggets“ rungtynes pradėjo sėkmingiau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 27:24. Svečiai išlaikė iniciatyvą ir iki ilgosios pertraukos susikrovė keturių taškų persvarą – 48:44.
Trečiajame ketvirtyje „Thunder“ perėmė iniciatyvą ir prieš lemiamą kėlinį jau pirmavo 70:64. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai dar labiau nutolo, o po S. Gilgeouso-Alexanderio tritaškio įgijo 17 taškų pranašumą – 93:76. „Thunder“ iškovojo pergalę 96:84.
Denverio ekipai itin brangiai kainavo klaidos – svečiai kamuolį prarado net 22 kartus.
Spalio 26 dieną „Thunder“ namuose priims Los Andželo „Clippers“, o „Nuggets“ spalio 25-ąją susitiks su Naujojo Orleano „Pelicans“.
„Thunder“: Jalenas Williamsas 21 (5/9 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Shai Gilgeous-Alexanderis 17 (3/8 dvit., 3/11 trit.), Chetas Holmgrenas (5/8 dvit., 17 atk. kam., 4 blk.) ir Ajay Mitchellas (5/7 dvit., 0/4 trit., 5 per. kam.) po 12, Casonas Wallace 9 (3/6 trit., 4 per. kam.), Alexas Caruso 7 (1/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Isaiahas Hartensteinas 6 (3/10 dvit., 6 atk. kam.), Jaredas McCainas 4, Jaylinas Williamsas (1/4 trit., 7 atk. kam.) ir Kenrichas Williamsas po 3, Aday Mara 2.
„Nuggets“: Aaronas Gordonas 20 (3/5 dvit., 3/4 trit., 6 atk. kam.), Nikola Jokičius (4/12 dvit., 1/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir DeMaras DeRozanas (5/8 dvit., 5 kld.) po 13, Christianas Braunas 7 (1/6 trit., 6 atk. kam.), Jamalas Murray 6 (2/10 dvit., 10 atk. kam., 6 kld.), Cameronas Johnsonas ir Ryanas Nembhardas po 5, Alpha Diallo ir Trevonas Brazile (0/4 trit., 12 atk. kam.) po 4, DaRonas Holmesas 3, Marvinas Bagley ir Tyus Jonesas po 2.
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