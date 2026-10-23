Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis jautriai sureagavo į sunkią Simmonso traumą

2026-10-23 07:45 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sakramento „Kings“ sezoną pradėjo ne tik pralaimėjimu, bet ir skaudžia netektimi.

Domantas Sabonis | Scanpix nuotr.

Sakramento „Kings“ sezoną pradėjo ne tik pralaimėjimu, bet ir skaudžia netektimi.

REKLAMA
0

Komandą neseniai papildęs Benas Simmonsas dėl Achilo sausgyslės plyšimo praleis visą likusį 2026–2027 metų NBA sezoną.30-metis gynėjas jau sėkmingai ištvėrė dešinės kojos Achilo sausgyslės operaciją.

Po ketvirtadienio treniruotės apie komandos draugo traumą kalbėjo ir Domantas Sabonis.

„Tikrai labai sunku. Mes visi mylime Beną ir linkime jam kuo geriausio. Jis neabejotinai būtų buvęs labai svarbi mūsų komandos dalis šį sezoną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau turime stengtis kuo greičiau judėti pirmyn ir išlikti vieningi. Juk tai tik sezono pradžia“, – kalbėjo D. Sabonis.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmosiose sezono rungtynėse „Kings“ išvykoje nusileido Los Andželo „Clippers“ ekipai.

Lietuvis buvo vienas ryškiausių Sakramento komandos žaidėjų.

D. Sabonis pelnė 14 taškų, atkovojo net 18 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Vidurio puolėjas aikštėje demonstravo nepriekaištingą taiklumą – pataikė visus 5 dvitaškius ir visas 4 baudas.

REKLAMA

Toks pasirodymas ypač džiugina po sudėtingo praėjusio sezono, kai dėl traumų lietuvis sužaidė vos 19 rungtynių.

Artimiausias rungtynes „Kings“ žais penktadienį, kai savo aikštėje priims Portlando „Trail Blazers“.

D. Sabonis neslėpė nekantriai laukiantis pirmojo sezono susitikimo Sakramente.

„Labai džiaugiuosi, kad pagaliau žaisime namuose. Praėjo daug laiko nuo tada, kai paskutinį kartą šioje arenoje rungtyniavau mūsų sirgalių akivaizdoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmosios sezono rungtynės namuose visada būna ypatingos“, – teigė triskart NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis.

30-metis lietuvis NBA rungtyniauja jau 11-ąjį sezoną.

Karjerą stipriausioje pasaulio lygoje jis pradėjo Oklahomos „Thunder“, vėliau atstovavo Indianos „Pacers“, o 2021–2022 metų sezono viduryje persikėlė į Sakramentą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų