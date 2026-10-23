Sabonis jautriai sureagavo į sunkią Simmonso traumą

Komandą neseniai papildęs Benas Simmonsas dėl Achilo sausgyslės plyšimo praleis visą likusį 2026–2027 metų NBA sezoną.30-metis gynėjas jau sėkmingai ištvėrė dešinės kojos Achilo sausgyslės operaciją.
Po ketvirtadienio treniruotės apie komandos draugo traumą kalbėjo ir Domantas Sabonis.
„Tikrai labai sunku. Mes visi mylime Beną ir linkime jam kuo geriausio. Jis neabejotinai būtų buvęs labai svarbi mūsų komandos dalis šį sezoną.
Tačiau turime stengtis kuo greičiau judėti pirmyn ir išlikti vieningi. Juk tai tik sezono pradžia“, – kalbėjo D. Sabonis.
Pirmosiose sezono rungtynėse „Kings“ išvykoje nusileido Los Andželo „Clippers“ ekipai.
Lietuvis buvo vienas ryškiausių Sakramento komandos žaidėjų.
D. Sabonis pelnė 14 taškų, atkovojo net 18 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Vidurio puolėjas aikštėje demonstravo nepriekaištingą taiklumą – pataikė visus 5 dvitaškius ir visas 4 baudas.
Toks pasirodymas ypač džiugina po sudėtingo praėjusio sezono, kai dėl traumų lietuvis sužaidė vos 19 rungtynių.
Artimiausias rungtynes „Kings“ žais penktadienį, kai savo aikštėje priims Portlando „Trail Blazers“.
D. Sabonis neslėpė nekantriai laukiantis pirmojo sezono susitikimo Sakramente.
„Labai džiaugiuosi, kad pagaliau žaisime namuose. Praėjo daug laiko nuo tada, kai paskutinį kartą šioje arenoje rungtyniavau mūsų sirgalių akivaizdoje.
Pirmosios sezono rungtynės namuose visada būna ypatingos“, – teigė triskart NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis.
30-metis lietuvis NBA rungtyniauja jau 11-ąjį sezoną.
Karjerą stipriausioje pasaulio lygoje jis pradėjo Oklahomos „Thunder“, vėliau atstovavo Indianos „Pacers“, o 2021–2022 metų sezono viduryje persikėlė į Sakramentą.
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