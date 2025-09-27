Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„UTMA 13“: Karoso koją „atjungęs“ Hayatas šventė pergalę pirmajame raunde (GYVAI)

2025-09-27 20:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 20:04

Šeštadienį Kauno „Žalgirio" areną sudrebins grandiozinis „UTMA 13" ir „Stanionis promotions" kovų turnyras, kuriame sirgaliai išvys net 16 kovų, tarp kurių ir 6 – profesionalaus bokso.

Vitas Karosas | „Stop“ kadras

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame sirgaliai išvys net 16 kovų, tarp kurių ir 6 – profesionalaus bokso.

0

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovinio sporto vakaras nuo 17.30 val. prasidės penkiomis profesionalaus bokso kovomis, kuriose Jonas Jazevičius, Robertas Liorančas, Algirdas Baniulis, Aleksandras Trifimčiukas ir Edgaras Skrudelis keturių raundų kovose susitiks su Moldovos, Graikijos, Belgijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos boksininkais.

Nuo 19.00 val. startuos „UTMA 13“ preliminarios kovos, o nuo 21.00 val. – pagrindinės vakaro kovos. E. Stanionio ir J. Makhense dvikova įvyks ne anksčiau nei 23.00 val.

Visą turnyro eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

TIESIOGIAI
s.
Turnyro eiga

Turnyro programa ir kovotojų svoriai

Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):

Eimantas Stanionis (67,75 kg, 15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas

Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Dominykas Dirkstys (86 kg, 9-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-0 UTMA) | -86 kg, kikboksas

Dovydas Levickis (63,4 kg, 5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Deividas Danyla (67,1 kg, 3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Isa Gocmenas (81,6 kg, 0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas

Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):

Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas

Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-5 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Vitas Karosas (67 kg, 5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui

Evaldas Balsys (68,45 kg, 0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu

Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.30 val.):

Jonas Jazevičius (90,3 kg, 0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-0 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu

Robertas Liorančas (76,2 kg, 0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu

Algirdas Baniulis (107,8 kg, 1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu

Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 1-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu

Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

