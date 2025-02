Usykas įvardino jauną boksininką, kuris gali perimti sunkiasvorių lyderystę

T.Fury šiuo metu yra paskelbęs apie pasitraukimą, A.Joshua tikriausiai jau nebekovos 2027 metais, o O.Usykas neseniai pripažino, kad jam liko vos dvi kovos iki karjeros pabaigos.

Boksui reikia naujų veidų, kurie perimtų lyderystę iš šios superžvaigždžių trijulės, kai jie neišvengiamai pakabins pirštines ant vinies.

Laimei, šio sporto gerbėjams neteks nerimauti – ateina gausus būrys perspektyvių kovotojų, kurie atrodo pasmerkti dideliems pasiekimams.

Dukart olimpinis čempionas Bakhodiras Džalolovas gali tapti rimta jėga, jei pavyks sėkmingai perkelti savo įspūdingą mėgėjų karjerą į profesionalų ringą.

Oleksandr Usyk heaped praise on Moses Itauma when asked who will succeed him as the heavyweight king.



[@talkSPORT] pic.twitter.com/Gt8BslSvtv