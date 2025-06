Ulanovas apie kovą finale ir darbą su Trinchieri: norėčiau kartu siekti naujų pergalių

„Tai buvo kova su savimi. Kai labiausiai reikėjo, susivienijome, pademonstravome charakterį, ir paskutinės dvejos rungtynės tapo misija – privalėjome laimėti. Po trečiųjų rungtynių, trenerių štabo dėka ir rimtų pokalbių metu, pademonstravome stiprų mentalitetą. Galėjome palūžti ir Vilniuje, ir šiandien, bet parodėme, kad galime daugiau“, – teigė žaidėjas.

Serijoje svarbų vaidmenį suvaidino psichologinė įtampa.

„Viskas susidėjo – pertrauka, pirmas pralaimėtas mačas po dviejų pratęsimų. Atrodė, kad grįžtame į ritmą ir viskas bus lengva, bet taip nenutiko. Antrąjį susitikimą išplėšėme kone nagais, o trečiasis buvo visiška nesąmonė. Manau, kad psichologiniai veiksniai labai paveikė šią seriją“, – sakė E. Ulanovas.

Favoritų etiketė turėjo neigiamos įtakos komandos nusiteikimui.

„Manau, kad reikia sutikti su tuo, ypač matėsi serijos pradžioje. Gal per lengvai pažiūrėjome – paskutinį ketvirto rato mačą laimėjome be didelio pasipriešinimo. Po to 6–7 dienas ieškojome žaidybinio ritmo, bet jo taip ir nesusikūrėme“, – kalbėjo kapitonas.

Komanda nebuvo praradusi pasitikėjimo vyr. treneriu A. Trinchieri.

„Jei būtume praradę tikėjimą treneriu, serija būtų pasibaigusi 0:3. Matėte, kaip mes grįždavome į rungtynes – nebuvo nė vienos akimirkos be tikėjimo. Sugebėjome atsitiesti tokiose situacijose, kokiose retai kam pavyksta. Ši serija buvo daugiau apie psichologiją, o ne taktiką“, – pabrėžė žalgirietis.

Kapitonas norėtų ir toliau dirbti su dabartiniu treneriu.

„Mes laimėjome titulą, treneris yra čempionas, todėl mielai dirbčiau su juo toliau“, – užbaigė E. Ulanovas.