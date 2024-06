Ukrainietės triumfas Romoje: apgynė šuolių į aukštį čempionės titulą

Sezono lyderė įveikė 2,01 m aukštį ir apgynė čempionės titulą. Antra buvo praėjusio čempionato bronzos medalininkė serbė Angelina Topič (1,97). Bronza džiaugėsi ukrainietė Iryna Geraščenko (1,95).

