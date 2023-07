Ukrainietės pasaka tęsiasi: Vimbldono ketvirtfinalyje nugalėjo geriausią pasaulio tenisininkę

Sensaciją moterų vienetų varžybų ketvirtfinalyje pateikė ukrainietė Elina Svitolina (WTA-76). Į didįjį tenisą po motinystės atostogų grįžusi ukrainietė per 2 valandas 50 minučių 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 nugalėjo geriausią pasaulio tenisininkę lenkę Igą Swiatek (WTA-1).

Pirmajame sete I.Swiatek du kartus pirmavo po laimėtų varžovės padavimų serijų (2:0, 4:2), bet E.Svitolina abu sykius atsitiesė (2:2, 5:5), nors dešimtajame geime I.Swiatek savo padavimais turėjo progą baigti setą. Dvyliktajame geime ukrainietė varžovės padavimų metu atitrūko 40:15 ir susikūrė du „set pointus“. E.Svitolinai pavyko realizuoti jau pirmąjį iš jų po lenkės dvigubos klaidos.

Deficitą ukrainietė naikino ir antrajame sete. I.Swiatek buvo atitrūkusi 3:1, bet šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Devintajame geime lenkė nerealizavo dviejų „break pointų“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame E.Svitolina startavo geriau ir buvo atitrūkusi 4:1, bet tada pralaimėjo 3 taškus be atsako. I.Swiatek vėliau pirmoji susikūrė „set pointą“, kai išsiveržė į priekį 6:5. Ukrainietė tada po savo padavimo padarė neišprovokuotą klaidą ir pralaimėjo setą.

Lemiamą setą E.Svitolina žaidė nuostabiai. Ukrainietė anksti laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko net 5:1. Tuo tarpu I.Swiatek nepajėgė susikurti daugiau „break pointų“. Aštuntajame geime, pirmaudama 40:0, ukrainietė trumpam pasidavė įtampai ir padarė dvigubą klaidą (40:15). Visgi, E.Svitolina čia pat persigrupavo, išprovokavo lenkės klaidą ir iškovojo įspūdingą pergalę.

