Dvi dienas trukusiame mače pergalę išvargęs Džokovičius kreipėsi į Vimbldono organizatorius

Dvi dienas trukusiame aštuntfinalio mače serbas Novakas Džokovičius (ATP-2) tik po daugiau nei 3 valandų kovos 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 palaužė lenko Huberto Hurkaczo (ATP-18) pasipriešinimą. Tai buvo jau šešta serbo pergalė prieš lenką iš tiek pat galimų.

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsimą serbas po vieno pralaimėto taško savo padavimų metu atsiliko 3:6. H.Hurkaczas turėjo 3 „set pointus“, bet švaistė juos tiek savo, tiek varžovo padavimų metu. N.Džokovičius lemiamu metu surengė įspūdingą spurtą 5:0 ir laimėjo setą.

Antrajame sete H.Hurkaczas nebežaidė taip užtikrintai savo padavimų metu, bet N.Džokovičiui nepavyko realizuoti visų 5 „break pointų“ ir vėl teko žaisti pratęsimą. Serbas pratęsime prarado 2 taškų persvarą (0:2, 2:2), vėliau dar sykį pralaimėjo tašką savo padavimų metu ir atsiliko 4:5. H.Hurkaczas dviem savo padavimais galėjo laimėti setą, tačiau abu tuos taškus laimėjo serbas. H.Hurkaczas atsitiesė, laimėdamas serbo įžaistą kamuoliuką ir neutralizuodamas „set pointą“ (6:6). Antrąjį „set pointą“ N.Djokovičius susikūrė varžovo padavimų metu ir šį kartą neklydo.

Po dviejų setų susitikimas buvo sustabdytas dėl nustatytų naktinių mačų laiko apribojimų.

Pirmadienį tenisininkai grįžo į kortą ir čia vėl užvirė lygi kova. Ilgai niekas neturėjo „break pointų“ ir atrodė, kad reikės trečio pratęsimo iš eilės, bet dvyliktajame geime H.Hurkaczas atitrūko 40:15 ir antru mėginimu realizavo „set pointą“ varžovo padavimų metu.

Ketvirtajame sete lenkas „break pointų“ jau neturėjo, o lemiamas lūžis įvyko septintajame geime, kai serbas laimėjo varžovo padavimų seriją.

„Hubertas žaidė nuostabiai. Nepamenu, kada paskutinį kartą taip beviltiškai jaučiausi priiminėdamas varžovo padavimus. Huberto padavimai yra vieni geriausių pasaulyje, o ant greičiausios dangos – žolės – tai didžiulis privalumas. Tai tikrai nebuvo tas mačas, kuriuo mėgaučiuosi. Vakar man pasisekė laimėti pirmąjį setą, nors pratęsime buvau atsilikęs 3:6. Šis mačas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Tiesiog lemiamais momentais geriau atlaikiau įtampą ir esu laimingas galutiniu rezultatu“, - teigė N.Džokovičius.

Serbas spaudos konferencijoje kreipėsi į Vimbldono organizatorius ir paragino juos paankstinti mačų laikus centriniame korte. Šiuo metu mačai prasideda 13.30 val. vietos laiku, o N.Džokovičius siūlo juos ankstinti iki 12 val. Tokiu atveju būtų daugiau galimybių spėti užbaigti visus tą dieną suplanuotus mačus ir kai kuriems tenisininkams nereikėtų žaisti keletą dienų iš eilės. Štai N.Džokovičius sekmadienį ir pirmadienį žaidė su H.Hurkaczu, o jau antradienį turės žaisti ir ketvirtfinalio mačą.

