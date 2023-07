Du kartus per tašką nuo iškritimo buvusi Swiatek išplėšė pergalę prieš olimpinę čempionę

Tikrą dramą aštuntfinalyje išgyveno lenkė Iga Swiatek (WTA-1). Geriausia pasaulio tenisininkė tik po maždaug 3 valandų kovos 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3 įveikė Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-14). Tai buvo trečia lenkės pergalė prieš šveicarę per keturias tarpusavio dvikovas.

Pirmojo seto pradžioje I.Swiatek turėjo daug progų atitrūkti nuo varžovės, bet antrajame geime nerealizavo net trijų „break pointų“, o ketvirtajame – vieno.

Tuo tarpu I.Swiatek kamuoliuką padavinėjo pasakiškai ir vienu metu laimėjo 17 taškų iš eilės po savo padavimų. Dešimtajame geime lenkė susikūrė du „set pointus“, bet B.Benčič kažkokiu būdu vėl išsigelbėjo. Pratęsime vaizdas staiga pasikeitė – lenkė pralaimėjo du iš eilės taškus savo padavimų metu, atsiliko 0:4 ir nepavijo šveicarės.

Antrajame sete I.Swiatek anksti laimėjo varžovės padavimų seriją (2:0), tačiau šeštajame geime prarado persvarą (3:3). Dvyliktajame geime lenkė buvo ant prarajos ribos.

Ji savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir šveicarė turėjo dvi progas vienu tašku laimėti mačą. I.Swiatek tuomet pelnė 4 taškus be atsako ir išplėšė pratęsimą. Jame lenkė po dviejų pralaimėtų taškų savo padavimų metu buvo atsilikusi 1:2, bet nuo tada ir pradėjo galingą spurtą 6:0.

B.Benčič lemiamo seto pradžioje pirmoji susikūrė „break pointą“, bet jo nerealizavo ir už tai buvo nubausta – ketvirtajame geime I.Swiatek laimėjo varžovės padavimų seriją. Per likusią seto dalį nė viena žaidėja neturėjo „break pointų“ ir lenkė išlaikė pergalingą pranašumą.

