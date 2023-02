Ukraina palaidojo kare žuvusį atletą: jo nebeišvysime, o rusai galės dalyvauti olimpiadoje

22 metų vaikino laidotuves vyko vakarų Ukrainos Letyčivo mieste, iš kurio pastarasis ir buvo kilęs. Dar praėjusią savaitę perspektyvus sportininkas nukentėjo nuo skeveldrų. Vaikino šeima ir draugai prašo, kad pasaulis atsižvelgtų ir už tokius veiksmus pašalintų rusus iš olimpinių žaidynių. Jiems gaila, kad pats V. Androščiukas prarado galimybę varžytis prestižiškiausioje pasaulio sporto arenoje.

Kai gedintieji dėjo puokštes prie V. Androščiuko karsto, draugas apibūdino vaikiną kaip stiprios valios sportininką.

„Jis turėjo nugyventi ilgą ir laimingą gyvenimą. Jis turėjo viską, kad būtų sėkmingas treniruotėse ir varžybose.“, – trūkčiojančiu balsu pasakė Korbenko.

Ukrainos pareigūnai įniršę ant Tarptautinio olimpinio komiteto, kuris atvėrė duris Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos atletams, grįžtantiems į tarptautines varžybas 2024 m. Paryžiaus žaidynėms.

Reaguodama į tai, Ukraina pagrasino boikotuoti 2024 m. olimpines žaidynes, jeigu vis dar Rusijos sukeltas karas ir jei rusams bus leista dalyvauti varžybose. Latvija sakė darysianti tą patį.

„Nežinau, kaip galima leisti sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžytis. Ten jiems nėra vietos.“, – sakė Ukrainai atstovaujantis elitinis ieties metikas Arturas Felfneris, kuriam ašaros riedėjo žiūrint į įrėmintą V. Androščiuko, vilkinčio karinę uniformą, nuotrauką.

Kadangi V. Androščiukas buvo nacionalinio lygio sportininkas, jis neprivalėjo eiti kovoti. Į frontą vaikinas išėjo kaip savanoris, sportinį kostiumą iškeitęs į nuovargį. Jis mirė praėjusią savaitę netoli rytinio Bakhmuto miesto, kuriame vyko įnirtingos kovos, kai Rusijos kariai suintensyvino pastangas apsupti miestą.

21 metų V. Androščiuko klasės draugė Marija sakė galėjusi įsivaizduoti, kaip jis laimėjo medalius Ukrainai.

„Deja, tai neįvyks. Kaip galima bet kur pakviesti teroristinę valstybę, nusinešusią milijonus gyvybių – atletų, vaikų gyvybių? Jie turi būti visiškai izoliuoti “, – sakė Marija.

Rusija, kuri neigia vykdžiusi žiaurumus Ukrainoje, pareiškė, kad bandymai uždrausti jai dalyvauti tarptautiniame sporte buvo „pasmerkti žlugti“.

Ukrainos kariškių pakeltas V. Androščiuko karstas buvo nuneštas apsnigtomis gatvėmis į kapines, skambant kariniam pučiamųjų ansambliui.

Faces of the war. 🇺🇦 track and field athlete Volodymyr Androshchuk died at the front. He fought near #Bakhmut, the hottest spot of the frontline. He lost his life defending #Ukraine against #Putin’s brutal invasion. Eternal glory to Ukrainian heroes. pic.twitter.com/rmddYyVqNY