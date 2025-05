UFC kovoje tarp Rodolfo Bellato ir Paulo Craigo – netikėtas atšaukimas dėl pūslelinės

Pati UFC po tokio sprendimo nepateikė daugiau informacijos, bet vėliau R. Bellato savo „instagram“ paskyroje paaiškino, kas nutiko.

„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad herpesas (pūslelinė – aut. past.) sutrukdys man kautis. Atsiprašau visų, bet šitam sprendimui aš jokios įtakos negalėjau padaryti. Artimiausiu metu pateiksiu daugiau informacijos“, – rašė R. Bellato.

Hold up, rodolfo bellato pulled out because he had herpes ☠️ pic.twitter.com/yvbZ7MEg44